سعد الله فى جولات ميدانية على مخازن الجملة للسلع الاستراتيجية “بالصور”

سعد الله فى جولات ميدانية على مخازن الجملة للسلع الاستراتيجية
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كتبت/عزة ونجت
أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية جولات ميدانية مفاجأة على مخازن الجملة الاستراتيجية بالأسكندرية
رافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و الأستاذ أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية
حيث قام بالمرور و التفتيش على المخازن و التأكد من وجود الأرصدة الاستيراتجية للسلع التموينية
كما قام بالتفتيش على طرق التخزين السليمة لتلك السلع
و قامت الزيارة بالتأكد
من إجراءات السلامة و الصحة المهنية بتلك المخازن