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سعد الله فى جولات ميدانية على مخازن الجملة للسلع الاستراتيجية “بالصور”

سعد الله فى جولات ميدانية على مخازن الجملة للسلع الاستراتيجية
“بالصور”

كتبت/عزة ونجت

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية جولات ميدانية مفاجأة على مخازن الجملة الاستراتيجية بالأسكندرية

رافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و الأستاذ أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية

حيث قام بالمرور و التفتيش على المخازن و التأكد من وجود الأرصدة الاستيراتجية للسلع التموينية

كما قام بالتفتيش على طرق التخزين السليمة لتلك السلع

و قامت الزيارة بالتأكد
من إجراءات السلامة و الصحة المهنية بتلك المخازن

كما تم مراجعة سيستم المخازن و فواتير الاستلام و الصرف و حركة السلع التموينية

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