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تموين شرق تضبط مخزن للمواد الغذائية منتهية الصلاحية

تموين شرق تضبط مخزن للمواد الغذائية منتهية الصلاحية

كتبت/عزة ونجت

بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية حماية للمواطنين من المنتجات و السلع منتهية الصلاحية

تمكنت إدارة تموين شرق برئاسة الأستاذ فريد شوقى رئيس الرقابة و فريق العمل التابع له بالاشتراك مع مباحث التموين

ضبط مخزن للمواد الغذائية بنطاق الإدارة فى حيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية

و تم تحريز الكميات الأتية:

٥١٦ علبة مياه غازية صفيح سعه ٣٠٠ مم منتهية الصلاحية

٤٢٠ زجاجة مياه غازية رمان منتهية الصلاحية

١٥٦ علبة عصير مختلفه النكهات
منتهية الصلاحية

٤٢ زجاجه مياه غازية انواع مختلفة منتهية الصلاحية

١٨ زجاجة مياه غازية بنكهه الخوخ منتهية الصلاحية

٢٥٢ عبوة بسكويت منتهية الصلاحية

٢٢ زجاجه مياه غازية سعه ٢٥٠ مم منتهية الصلاحية

٧٢ عبوة شيكولاتة منتهية الصلاحية

٧٤ علبه بن منتهية الصلاحية

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام

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