التركيز يسود أندية الدرجة الثالثة
وبهتيم يستعد للموسم بوديات القسم الثانى
كتب -مسعد مجاهد
سيطر التركيز على الاجهزه الفنيه ولاعبى دورى القسم الثالث خلال الفتره الاخيره من التدريبات الاوليه لجميع فرق القسم الثالث على مستوى صعيد مصر، وبدأت فترة الانتقالات والتعاقدات الرسميه بجميع الانديه وفى مختلف المراكز وحسب احتياجات الفرق لتعديل الأوضاع قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023 .
وايضا أقيم عدد من فرق القسم الثالث بتنفيذ أجندة الوديات التجريبية للاطمئنان على جميع اللاعبين والوقوف على أفضل العناصر التى تخوض المباريات الرسميه حسب جدول المباريات، ومن بين هؤلاء الفرق بهتيم بقيادة أحمد إبراهيم وأسامه مصطفى والإدارى المحنك الوافد الجديد على الجهاز المعاون تامر نجيب .