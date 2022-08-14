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التركيز يسود أندية الدرجة الثالثة وبهتيم يستعد للموسم بوديات القسم الثانى

التركيز يسود أندية الدرجة الثالثة
وبهتيم يستعد للموسم بوديات القسم الثانى

كتب -مسعد مجاهد

سيطر التركيز على الاجهزه الفنيه ولاعبى دورى القسم الثالث خلال الفتره الاخيره من التدريبات الاوليه لجميع فرق القسم الثالث على مستوى صعيد مصر، وبدأت فترة الانتقالات والتعاقدات الرسميه بجميع الانديه وفى مختلف المراكز وحسب احتياجات الفرق لتعديل الأوضاع قبل انطلاق الموسم الجديد 2022/2023 .

وايضا أقيم عدد من فرق القسم الثالث بتنفيذ أجندة الوديات التجريبية للاطمئنان على جميع اللاعبين والوقوف على أفضل العناصر التى تخوض المباريات الرسميه حسب جدول المباريات، ومن بين هؤلاء الفرق بهتيم بقيادة أحمد إبراهيم وأسامه مصطفى والإدارى المحنك الوافد الجديد على الجهاز المعاون تامر نجيب .

-حيث خاض الفريق عدة مباريات من العيار الثقيل أمام فريق العبور والإنتاج الحربى ، النصر ،الترسانه استعدادا للموسم الجديد بأفضل مجموعه من اللاعبين آملين المنافسه وتحقيق حلم الصعود فى ظل وجود مجلس إدارة قوى برئاسة المستشار سمير الزهار الذى وعد الجميع بتوفير جميع متطلبات الجهاز الفنى وازلال جميع العقبات التى تواجههم خلال فتره الاعداد الاوليه .

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