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كابتن عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق ضيف قناة القاهرة الأثنين 15 أغسطس ،

كابتن عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق ضيف قناة القاهرة الأثنين 15 أغسطس ،

كتب طه محمد

يحل الإثنين 15 أغسطس عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ضيفآ علي برنامج “الملاعب اليوم” المذاع على قناة القاهرة ،

حيث سيتحدث اللاعب عن الكرة الموريتانية ومسيراته الإحترافية حتي وصوله للدوري الموريتاني،

كم سيتحدث أيضآ عن الدوريات العربية ومشوار الفرق المصرية بالبطولات الإفريقية والعربية ،

كم سيتم عرض تقارير عن اللاعب من الدول التي احترف بها ،

جدير بالذكر بأن برنامج “الملاعب اليوم” يذاع كل أثنين الساعة العاشرة مساءا من كل أسبوع ويتحدث عن كل مايخص الكرة المصرية والعربية والعالمية

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تقديم وإعداد الإعلامي أيمن عبدالصادق ، إخراج هانى درويش ومحسن صالح وعلى حيدر

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