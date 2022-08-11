محافظ القليوبية يُقرر النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها

بشرى ساره لأبناء القليوبية… محافظ القليوبية يُقرر النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها (صناعى- زراعى- تجاري- فندقي)

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بدرجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها (صناعى- زراعى- تجاري- فندقي) للعام الدراسي 2021 / 2022.

أوضح محافظ القليوبية أنه تقرر التعديل في تنسيق المدارس الفنية للعام الدراسي 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمدارس الثانوية الفنية حيث يبلغ عدد الطلبة 35317 طالب وطالبة وإتاحة الفرصة لأكبر

عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية حرصه على الإرتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المحافظة كون التعليم هو أهم ركائز التقدم، مقدماً التهنئة للطلاب ولأسرهم ، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لأبنائه مطالبهم بالحفاظ على التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

واوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 11/8/2022 ولمدة 3 اسابيع بمختلف المدارس الفنية وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس

وذلك كالاتي: