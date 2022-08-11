عميد كلية طب أسوان: نعمل علي مد جزور التعاون الطبي بالقارة السمراء إفريقيا.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية من أجل تحسين المنظومة الصحية پأسوان.

طب أسوان تشارك في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالصعيد.

الانتهاء من مستشفيات جامعة أسوان والمراكز المتخصصة يعد نقلة نوعية في المنظومة الصحية بأسوان.

حوار أحمد بدوي

” كلية الطب جامعة أسوان أُنشئت بالقرار الجمهورى رقم (200) لسنة 2013 وبدأت الدراسة بها في العام الجامعى 2014/2013 شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف قطاعات الكلية علي يد الأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والذي يعمل جاهدا للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية والبحثية مع مواكبة التطور فى العلوم والتقنيات الطبية وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية التى تقدمها الكلية من خلال مستشفياتها الجامعية إلى المجتمع المحيط بصعيد مصر، لمعرفة كل ما هو جديد بالكلية كان لنا هذا الحوار مع الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد الكلية ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة أسوان فتابعونا في هذه السطور.

حوار / أحمد بدوي

*حدثنا عن مستشفي أسوان الجامعي؟

_تعد مستشفى أسوان الجامعى المستشفى الوحيدة فى محافظة أسوان التى تعمل خلال ال 24 ساعة تستقبل المرضى من جميع أنحاء مراكز المحافظة وكذلك المحافظات المجاورة، حيث أنها بعد تحولها إلى مستشفى جامعى زاد عدد الأقسام بها من (8) أقسام إكلينيكية إلى ما يزيد عن (24) قسم فى كافة التخصصات التى كانت غير موجودة من قبل، وبدلاً من تحويل المرضى إلى محافظة أسيوط أو القاهرة أصبح العلاج بأسوان وفقاً لإحصائية مرفق الإسعاف حيث قلت نسبة التحويلات إلى أقل من 5%، وتشتمل مستشفى أسوان الجامعى على الأقسام التالية:قسم الجراحة العامة، قسم جراحة الأورام، قسم جراحة الفم والوجة والفكين، قسم جراحة الأطفال، قسم جراحة الأوعية الدموية، قسم جراحة المخ والأعصاب

، قسم جراحة التجميل

، قسم جراحة العظام

، قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، قسم طب وجراحة العيون، قسم علاج الأورام والطب النووى، قسم الأشعة التشخيصية، قسم الأمراض الجلدية والتناسلية، قسم أمراض النسا والتوليد، قسم طب القلب والأوعية الدموية، قسم جراحة القلب والصدر، قسم الأذن والأنف والحنجرة، قسم التخاطب

قسم السمعيات، قسم الأمراض الباطنه، قسم الأمراض العصبية والنفسية، قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، قسم طب الأطفال، قسم الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل، قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، قسم الأمراض الصدرية، ولاتزال الجهود المبذولة مستمرة لإستكمال التطوير للأقسام التى لم تطور بعد مثل (الإستقبال- الطوارئ – العظام)، حيث جارى العمل على تطويرهم بعد توفير الإعتمادات اللازمة، كما أنه لم يقتصر دور المستشفى الجامعى على علاج المترددين عليها بل يمتد إلى عمل قوافل طبية تجوب أنحاء قارة إفريقيا ومراكز ومدن المحافظة.

*ما هو الجديد في المشروعات القومية التي تشهدها المستشفيات الجامعية بأسوان؟

_ في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمنظومة الصحية بجامعة أسوان جاري العمل علي قدم وساق بالمنشاءات الطبية فقد تم الانتهاء من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة ودخوله الخدمة التجريبية تمهيدا لافتتاحه قريبا ، وهي مكونة من 5 أدوار حيث تضم 150 سريرا موزعين على أقسام الباطنة العامة والخاصة

والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي والتي ستكون إضافة حقيقية للمنظومة الطبية بمستشفيات جامعة أسوان.

كما جاري العمل لاستكمال مستشفي الاستقبال والطورايء والذي سيحقق انفراجة حقيقية واضافة للمنظومة الطبيةلمستشفيات جامعة اسوان والذي يتكون من 6ادوار طبية في مختلف التخصصات. وبدروم،

كما جاري استكمال انشاء وتجهيز المراكز الطبية المتخصصة وتم نقل أصول مستشفي المجتمعات العمرانية ضمن مستشفيات كلية الطب، كما وقع الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي من أجل، إنشاء أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان، مع توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة أسوان، وكذلك المحافظات المجاورة.

وكذلك جاري العمل بمستشفي الجامعة بمدينة اسوان الجديدة والذي سيكون صرح طبي خدمي تعليمي.

وكذلك تمت موافقة مجلس الجامعة علي انشاء مركز لزراعة الكلي والمسالك بمدينة اسوان الجديدة علي غرار مركز الكلي بمدينة المنصورة لتوفير كافة الخدمات الطبية لأهالي ومواطني محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

*شهدت كلية الطب تطور ملحوظ ما هو الجديد بكلية طب جامعة أسوان؟

_ شهدت كلية الطب تطور كبيرا بنقل أصولها من الحرم الجامعي بالسد العالي الي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة بمقر كلية الآداب لحين استكمال المبني الخاص بالكلية بمدينة أسوان الجديدة، كما تم تأسيس وتجهيز لأصول الكلية من قاعات الدرس والمدرجات والمعامل البحثية واقسام الكلية العلمية المختلفة والعمل علي زيادة قبول الدارسين بالدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه، كما شهدت الكلية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية والتي جاء تطبيقها في إطار إهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، يؤدي طلاب الكلية إختبارات الفصول الدراسية إلكترونياً وذلك بتنظيم من إدارة مركز المعلومات والإتصالات بالجامعة تحت إشراف الدكتور محمد عيد المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة.

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الإختبارات إلكترونياً بطريقة مشفرة ومحمية وبدون تدخل بشري في مراحل الإختبار، وهذه التجربية تعمل علي توفير بيئة آمنة للطالب لضمان ثبات الإختبار الإلكتروني ومنع أي محاولات للغش، ويتم تصحيح الإختبارات تلقائياً بطريقة إلكترونية دون وسيط و ذلك لضمان الشفافية و عدم التحيز أو التمييز بين الطلاب.

*هل هناك خطة للكلية في تنظيم المؤتمرات العلمية والبحثية؟

_ نعم هناك خطة لإقامة العديد من المؤتمرات العلمية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز مكانة البحث العلمي وتشجيع السياحية التعليمية وذلك خلال العام الأكاديمى والجامعي للعام 2022 علي سبيل المثال استطاعت كلية طب أسوان تطلق فاعليات الدورة التدريبية الرابعة عن الكتابة العلمية والنشر العلمى

السيمنار الإسبوعى لقسم جراحة المسالك الذي ناقش المسح الذرى فى المسالك البوليةواليوم العلمى لقسم المسالك الذي ناقش تشخيص أمراض البروستاتا المختلفة بإستخدام الأشعة التليفزيونية وفعاليات اللقاء العلمى المجمع بين أقسام القلب والميكروبيولوجى والأطفال بالمستشفى الجامعى وقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية لمناقشة كل ما هو جديد فى علاج الأورام مع إنطلاق وفد من كلية الطب لحضور فعاليات المؤتمر الطبى الأفريقى الأول بالقاهرة وفعاليات الدورة التدريبية التى نظمها إتحاد طلاب طب عن تعليم أساسيات رسم القلب التخطيطى.

كما أطلقت طب أسوان فاعليات المؤتمر السنوى الخامس لقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى

وفاعليات المؤتمر الطبي السنوي الذي نظمه قسم طب القلب والأوعية الدموية بطب أسوان وفعاليات اليوم العلمى لقسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع جامعة طنطا وفاعليات المؤتمر الطبي السنوى الثالث «أساسيات طب الأطفال» بأسوان وفعاليات دورة الدبلومة الأوروبية فى المناعة بالتعاون بين جامعة أسوان وجامعة القاهرة وأقامة ورشة عمل تحت عنوان «إستخدام المثبتات الخارجية فى جراحة العظام»

واليوم العلمى الشهرى لقسم النساء والتوليد لمناقشة عمليات المناظير المتقدمة وتحفيز الولادة و فاعليات المؤتمر السادس لجراحات الأذن والأنف والحنجرة

واليوم العلمى لقسم طب الأطفال لمناقشة الزلال فى البول وأمراض الكلى عند الأطفال كما نظم قسم الأطفال سلسلة من الدورات التدريبية فى الإنعاش القلبى الرئوى وفعاليات الدورة التدريبية التى أطلقها قسم جراحة المسالك البولية حول المناظير الجراحية الدقيقة

واليوم العلمى الشهرى لقسم النساء والتوليد لمناقشة كل ما هو جديد حول المشيمة المتقدمة (الملتصقة)

وإنطلاق فعاليات المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بطب أسوان.

*هناك دور هام وبعد إستراتيجي تقوم به كلية الطب نحو إفريقيا يتمثل في القوافل الطبية فما هو الجديد في هذا الشأن؟

_ أنه في إطار دور الجامعة المجتمعي و الخدمي مع مراعاة البعد الإنساني والإستراتيجى نحو قارة أفريقيا نظمت كلية الطب العديد من القوافل الطبية

في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمد جذور التعاون المثمر والبناء بين جامعة أسوان والجامعات الأفريقية، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بجعل محافظة أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب العربي والإفريقي للقارة السمراء أفريقيا. سبق لجامعة أسوان إرسال قوافل طبية إلي عدد من دول أفريقيا من خلال كلية الطب جامعة أسوان التي نظمت قافلة طبية لدولة جيبوتي، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس خلال عام 2019. وقافلة طبية قبل ذلك الي دولة تنزانيا خلال يوليو 2021 وقافلة طبية الي دولة وقافلة طبية ثانية الي دولة تنزانيا . والتي أجرت عدد (90) عملية جراحية ومناظرة العديد من حالات المسالك والعظام، كما قام رئيس جمهورية زنجبار ووزير الصحة التنزاني بتكريم بعثة القافلة الطبية لجامعة أسوان وذلك تقديرا لدورهم الرائد في تقديم الخدمة الطبية للشعب التنزاني.

كما شارك وفد من كلية الطب في المؤتمر الطبي الإفريقي الأول الذي أقيم خلال الفترة من 7:5 يونيو 2022 بالمركز المصري الدولي للمؤتمرات.

*كيف شاركت كلية الطب في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان ؟

_نظمت جامعة أسوان، قافلة طبية لقرية غرب سهيل، في إطار مبادرة “حياة كريمة”، لتطوير القرى المصرية.

وذلك من خلال المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومنها مبادرة “حياة كريمة” ، بالإضافة إلى برنامج تنظيم القوافل الطبية للمناطق المحرومة والقرى الأكثر فقرا، وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسوان. ونظمت أيضا الكلية بالتعاون مع المستشفي الجامعي بأسوان قافلة طبية أخري تضم 12 تخصص لمستشفى كوم أمبو العام والتي شملت إحدى عشر تخصص طبى مختلف وهم: (الجراحة العامة – الأوعية الدموية – الأطفال – الجلدية – العظام – المسالك البولية – الأنف والأذن والحنجرة – الرمد – الباطنة – النساء والتوليد).

وتعد القوافل الطبية التى تنظمها كلية طب جامعة أسوان من أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع الأسوانى فى المراكز الإدارية المختلفة وذلك بهدف توفير الخدمات الطبية المتميزة والعمل علي تخفيف معاناة السفر وإنتقال المرضى من المناطق النائية والبعيدة الي محافظات اخري، وكذلك العمل على تسهيل تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.

*ما هي أهم البرتوكولات العلمية والطبية التي وقعتها الكلية مؤخرا؟

_ وقعت كلية طب جامعة أسوان العديد من البروتوكولات لخدمة المنظومة التعليمية والطبية منها بروتوكول تعاون مشترك مع الرابطة العربية للمسالك وذلك خلال 7 يونيو 2022، والتي مقرها دبي.وكذلك تجدد توقيع برتوكول تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولى وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية والصحية.

وكذلك بحث سبل التعاون مع الوكالة المصرية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية لإرسال المزيد من القوافل الطبية تجاه إفريقيا.