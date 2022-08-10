ضبط محل يقوم ببيع السلع التموينية المدعمة الغير مصرح بها خارج المنظومة
كتبت/عزة ونجت
طبقا لتوجيهات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية و السلع التموينية المدعمة المدعم حفاظا على مقدرات الدولة
قامت إدارة تموين العامرية اليوم برئاسة الأستاذ حسن داود مدير إدارة تموين العامرية و اشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بشن حملات على المخابز البلدية و الأسواق فى نطاق الإدارة و أسفرت عن الاتى:
ضبط محل يقوم ببيع وتداول السلع التموينية المدعمة الغير مصرح لها بالتداول خارج منظومة التموين و باستخدام ماكينة صرف سلع تموينية للمواطنين وتم تحريز الأتى:
عدد ١٤٥ زجاجة زيت تموينى زنة ٨٠٠ جم للزجاجة
عدد ٣٠٠ كيس مكرونة تموين زنة ٤٠٠ جم للكيس
عدد ١٨٠ زجاجة زيت حر زنة الزجاجة ٩٠٠ جم
عدد ١٢٠ علبة سمنة زنة العلبة ٧٠٠ جم