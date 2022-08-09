محافظ دمياط تستقبل مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة
استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازى مستشار السيد رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص لمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد .
هذا وقد رحبت “المحافظ” بالفريق حجازى على أرض محافظة دمياط وذلك فى زيارته الثانية لمتابعة مستجدات التنفيذ بهذا المشروع القومى العملاق ، معربة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى ، حيث نقلت تحيات وتقدير شعب دمياط لهذه الجهود الغير مسبوقة ..
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