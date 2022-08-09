التعليم في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية وإعادة تنظيمه وتطويره
بقلم/مرفت عبد القادر
التعليم في مصر يحتاج إلي أعادة هيكلة حقيقية ومواجهة حقيقية من الدولة واتخاذ قرارات حاسمة وجريئة في هذا الخصوص
وذلك بأن تتخلي الدولة عن دور الأب في العملية التعليمية وشعار مجانية التعليم والانتقال إلي الدور الرقابي والتوجيهي عليها
لان التعليم الجيد الآن لم يعد مجانيا كما يعتقد البعض وإنما هو اقتصاد مبني علي الربح والخسارة وان العالم قد تغير من الاشتراكية إلي الرأسمالية وهذه حقيقة ينبغي أن لا ننكرها
ولا مجال إمامنا ألان إلا بالنهوض بالعملية التعليمية ومواجهة كافة المشاكل فيها والتي تراكمت لسنين طويلة دون مواجهة حقيقية
وذلك عن طريق الاستفادة بأموال الدروس الخصوصية التي تستنزف علي قله من المدرسين من محدودي الإمكانيات والفكر دون طائل حقيقي علي اقتصاديات التعليم في مصر
و الذي أصبح في حالة يرثي لها ابتداء من الخدمات التعليمية المقدمة أو أنصاف المدرسين أو الطلبة الذين تخرجوا ويتخرجوا ولا يصلحوا للالتحاق في أيه وظيفة في سوق العمل وأصبح اغلبهم بلا أخلاق أو تربية
ولن يكون لهم مستقبل وظيفي حقيقي في النظام العالمي الجديد سواء في مصر أو خارج مصر ولذلك ينبغي أعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي والمهم خصخصته ومنحه والتنازل عنه كليا أو جزئيا إلي القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والحزم أو الاشتراك معه في أدارة المدارس التابعة للدولة وإلغاء ما يسمي بشعار مجانية التعليم والاستفادة بما يصرف من أولياء الأمور علي الدروس الخصوصية من مليارات الجنيهات سنويا علي أعاده هيكلة العملية التعليمية وأعادة تنظيمها بعد أن ألغت الدروس الخصوصية مجانيةالتعليم
لان التلاميذ قد هجروا المدارس تماما ولم تعد المدارس جاذبة لهم وذلك بفعل المدرسين الذين رفعوا شعار الدروس الخصوصية ومراكزها بدلا من الاهتمام بالمدارس التابعة للدولة والحضور اليومي للطالب لتربيته وتثقيفه وتعليمه بما افقده مميزات كبيرة جدا تتعلق بتكوين شخصيته
وأصبحت وزارة التعليم عاجزة عن مواجهة هذه الظواهر السلبية التي أصبحت متأصلة في كل بيت مصري أو حتي السيطرة علي الطلبة في داخل المدارس بسبب محدودية إمكانيات المدرسين وقلة الخبرة لدي الإداريين فيها ولذلك ينبغي مواجهة هذا الأمر وأعادة النظر في التعليم في مصر مرة أخري وأعادة هيكلة قطاعات التربية والتعليم وتخصيصها جزئيا أو كليا وإسنادها للقطاع الخاص علي أن يتحمل المواطن جزء من المصروفات الخاصة بتلك المدارس في إطار واقعي هدفه تطوير العملية التعليمية وضمان جودتها وجديتها أسوة بالمعمول به عالميا وان تكتفي وزارة التعليم بدورها الرقابي والمنهجي علي تلك المدارس ووضع شروط صارمة وحازمة علي تلك المدارس ومنها سحب التراخيص والمباني منها في حال مخالفتها لشروط الترخيص والتعاقد مع وزاره التربية والتعليم أو التقصير أو التراخي أو عدم إعداد مدرس نموذجي يحاكي المستقبل وتدريبه ومراقبة أداءه بصورة مستمرة
التعليم هو مستقبل مصر ولن تنهض مصر فكريا ومهنيا وثقافيا واقتصاديا ما لم يكن هناك تعليم حقيقي ومدارس نموذجية ومتطورة بمدرسيها وإدارتها ومناهجها ووسائلها وتخطيط هيكلي مبني علي أسس علمية تراعي التطور الزمني والمتطلبات العالمية لأسواق العمل العالمية وهذا الأمر لن يتأتي إلا بإدخال القطاع الخاص لأدارة المدارس التابعة لوزارة التربيةالتعليم والرقابة الحكومية عليها أو إلغاء الدولة لمجانية التعليم وأعاده هيكلة التعليم مرة أخري وتطويره وتطوير العاملين فيه وهذه رسالة ام تشتكي من سوء التعليم في المدارس