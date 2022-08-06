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تكريم الصحفية “داليا عادل ” من الاتحاد العربى الأفريقى ضمن فعاليات الملتقى العربى الأفريقى للاستثمار والتنمية
تكريم الصحفية “داليا عادل ” من الاتحاد العربى الأفريقى ضمن فعاليات الملتقى العربى الأفريقى للاستثمار والتنمية
كتب : ماهر بدر
قام الاتحاد العربى الأفريقى للتكامل الاقتصادى والتعاون المشترك بتكريم الصحفية “داليا عادل ” رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد بمصر ، ضمن فعاليات اول ملتقى عربى افريقى بمصر للاستثمار والتنمية والتبادل التجارى تحت رعاية رئيس الاتحاد الاستاذ “مصطفى التمساح ” بحضور رموز وشخصيات عام من مصر والدول العربية والقيادات الاعلاميه والقنوات الفضائية والقيادات التنفيذية …