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تكريم الصحفية “داليا عادل ” من الاتحاد العربى الأفريقى ضمن فعاليات الملتقى العربى الأفريقى للاستثمار والتنمية

تكريم الصحفية “داليا عادل ” من الاتحاد العربى الأفريقى ضمن فعاليات الملتقى العربى الأفريقى للاستثمار والتنمية

كتب : ماهر بدر

قام الاتحاد العربى الأفريقى للتكامل الاقتصادى والتعاون المشترك بتكريم الصحفية “داليا عادل ” رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد بمصر ، ضمن فعاليات اول ملتقى عربى افريقى بمصر للاستثمار والتنمية والتبادل التجارى تحت رعاية رئيس الاتحاد الاستاذ “مصطفى التمساح ” بحضور رموز وشخصيات عام من مصر والدول العربية والقيادات الاعلاميه والقنوات الفضائية والقيادات التنفيذية …

وكانت الافتتاحيه بالسلام الجمهوري الوطنى لجمهورية مصر العربية ، وقام بتقديم الملتقى الاعلامى”احمد خليل” وقدم الملتقى باول فقرات البرنامج بكلمة
1- السيد “مصطفى التمساح ” رئيس الاتحاد عن أهمية الملتقى بمصر …
2- كلمة اللواء “راضى عبد المعطى” عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة ورئيس حماية المستهلك سابقا وحديث حول جهود الدولة فى ضبط الأسواق و مردوده الايجابى على الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال …
3- كلمة اللواء “طارق المهدى ” رئيس المجلس الوطنى للاعلام سابقا وحديث عن روية تحسين مناخ الاستثمار …
4- كلمة الأستاذة “داليا عادل” رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد بمصر وحديث عن دور الاعلام فى الاستثمار …
5- كلمة اللواء “عمر عزمى ابو سالم” عضو الهيئة الاستشارية للاتحاد وحديث عن تجربة مصر الاستثمارية فى العاصمة الإدارية …
6- كلمة الاعلامى الكبير القدير
“خيرى حسن” وحديث عن دور الاعلام فى الاستثمار والتنمية
7- كلمة السفير “عوض حسين”
8- كلمة عضو نادر رجال الأعمال السودانيين السيد ” السيد إدريس الفضلابى ” رئيس شركة النيل لوجستك …
9- كلمة السيد المستشار الاعلامى السعودى “خالد حمود الماربى” …
10-كلمة الدكتور “خالد حنفى” ناري مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان وحديث حول مدنيه حلوان الصناعيه الجديدة …
11- كلمة السيد ” خالد الحامد” ممثل الاتحاد العربى الأفريقى فى ليبيا …
12- كلمة مدير الائتمان ببنك مصر …
*كلمة الشركات المشاركة بالملتقى ..
1- رئيس مجلس الادارة السيد
” محمد سعد” شركة مايوركا .
2- رئيس مجلس الادارة السيد ” عبد

الرؤوف الشرف” شركة أغذية ليبيا .
3- ممثل عن مؤسسة mayfunda ماليزيا السيد “محمد زين بن سيف” .
4- رئيس مجلس الادارة السيد “احمد رف الله ” شركة نهضة مصر للاستثمار العقارى .
5- الجمعية الدولية لتشجيع الأعمال تونس وبوركينا فاسو
اختتام الملتقى بحفله تكريم الضيوف وأعضاء الاتحاد وتكريم الشركات المشاركة بالملتقى مع الصور التذكارية
وقام بتغطية الملتقى قناة الحدث اليوم برنامج اسرار البلد مع الاعلامى سعد العبيدى ، وقناة الصحه والجمال ، وقناه نهر الامل ، ومجموعه من الصحاف والمواقع الالكترونيه ، تأمين الملتقى شركه الصخره للحراسات الخاصة والتامين رئيس مجلس اداره شركة الصخره الكابتن “احمد المحمدى” ….
كما نود بالشكر والتقدير إلى الأستاذة “داليا عادل” رئيس لجنه الاعلام بالاتحاد بمصر على الجهود المبذولة فى نجاح الملتقى العربى الأفريقى للاستثمار والتنمية والتبادل التجارى الاول بمصر للاتحاد .. مع المزيد من التوفيق … وتحيا مصر .

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