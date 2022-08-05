أمال الجنزوري رئيسًا لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة عين شمس

كتب : ماهر بدر

أصدر مجلس جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود الميتني قرار رقم 931 لسنة 2022 بتعيين الأستاذة الدكتورة أمال مصطفي الجنزوري رئيسًا لمجلس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وشغلت الدكتورة أمال الجنزوي العديد من المناصب في المستشفيات ولها دور فعال وواضح في مجال تخصصها، حيث عملت مدرس بالقسم حتي سنة ١٩٩٥ ثم استاذ الروماتيزم والتأهيل، وكان لها دور مشرف في وظائف سابقة حيث عملت رئيس وحدة التأهيل والروماتيزم بمستشفي عين شمس التخصصي من سنة ٢٠٠٠ حتي سنة ٢٠٠١.

وتقلدت الدكتورة أمال الجنزوي العديد من المناصب، حيث شغلت رئاسة قسم الروماتيزم والتاهيل بمستشفي الشيخ زايد ، واستشاري بمستشفي وادي النيل، ورئيسة قسم الرماتيزم والتأهيل بمستشفي الجنزوري التخصصي.

وكان للدكتورة أمال الجنزوري بصمة واضحة ودور متميز علميًا، حيث أشرفت علي العديد من الرسائل العلمية والدكتوارة منها علي سبيل المثال رسائل في الروماتيزم المناعي ،هشاشة العظام، الروماتيزم التيبسي، الصدفية المفصلية، والذئبة الحمراء.

وكذلك كان لـ”الجنزوري” دورا واضحا في تطوير البرامج التأهيلية بالقسم من خلال الأبحاث والرسائل التي تم نشرها في تأهيل أمراض الجهاز العصبي، مثل الشلل النصفي، العصب السابع، أمراض المفاصل من الخشونة، وما بعد عمليات إصلاح الرباط الصليبي، وتشوهات العظام.

وشغلت الدكتورة أمال الجنزوري عضوية الجمعية المصرية للروماتيزم والتاهيل، وعضوية الجمعية المصرية للهشاشة والخشونة، وكذلك الجمعية المصرية لأمراض المفاصل، ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر قسم الروماتيزم والتأهيل جامعة عين شمس.