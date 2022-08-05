أبن الشقر قليوبية يرفع اسم مصر عاليا بأنجلترا
كتب / مجدي خليل
في ظل غياب تام وفي صمت وتجاهل يخوض الكابتن أحمد مشرف بطولة amma بأنجلترا متمنيا الحصول علي المركز الأول ليرفع أسم مصر عاليا خفاقا وكان قد فعلها سابقا بتربعه #بطلا للجمهورية بطولة منتخب مصر
# بطولة أفريقيا مركز أول
#بطولة الإمارات مركز ثالث وذلك في لعبة الكيك بوكسينج وكذا مركز
أول ببطولة amma
حصل علي الحزام الأسود في لعبة الكراتي وكان وقتها لايتعدي الأثني عشر عاما
أحمد مشرف من قرية الشقر مركز كفر شكر قليوبية تم تكريمه من جمعية ثمار الخير بالقليوبية (فرع قرية الشقر) مسقط رأسه
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