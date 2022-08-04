ياترى مارلين مونرو كان هيبقى شكلها إيه لو عجزت هى والأميرة ديانا؟..
تقرير دكتورة دعاء محمد
مارلين مونرو
يحب الكثير منا بعض النجوم والمشاهير من جميع أنحاء العالم، خاصة الراحلين فى سن صغيرة، ويهتم البعض بتلك النجوم وبمشاهدة الأفلام الوثائقية التى تتحدث عنهم وعن أعمالهم، وقد يرغب بعض محبى المشاهير، في تخيل ملامحهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة، ومنهم الفنان البرازيلى “هيدريلي دياو”، المتخصص في مجال الديجيتال أرت، في تخيل بعض المشاهير الذين رحلوا عن عالمنا في عمر الشباب ملامح وجوههم في حالة إذا كانوا عايشين بيننا حتى الأن، وفقاً لما ذكره موقع ” Brightside”.
ومن خلال الذكاء الاصطناعي حاول الفنان Hidreley Diao ، إظهار ملامح الفنانين الراحلين وكيف كانت ستبدو مع تقدم عمرهم مع وجود آثار الزمن على وجوههم، ومن المشاهير الذين أعاد الفنان صورهم بشكلهم الجديد أميرة القلوب الأميرة ديانا المحبوبة من الجميع والتي حزن العالم على رحيلها المؤسف، ونجمة الأغراء الممثلة الجميلة مارلين مونرو التي كانت مغنية وممثلة ومنتجة أفلام، وأسطورة البوب الشهير مايكل جاكسون.