الصواف: تعليم الاطفال كيفية الوضوء الصحيح بمسجد محي الدين بكفرشكر
كتب السيد يوسف
تعد تربية الأطفال في الإسلام أحد النقاط الهامة التي يركز عليها الدين الإسلامي لما لها من أهمية من أجل إعداد أجيال صالحة ، ومن هذا المنطلق حرص أمام مسجد محي الدين بمركز ومدينة كفر شكر على إقامة دروس تعليمية لاطفال المركز والمدينة داخل المسجد ، حيث شملت الدروس التعليم على كيفية الصلاه والتوضئ واخلاق المسلم وبر الوالدين و إماطة الاذي عن الطريق والامانه وحفظ الاسرار وحسن الجوار وغيرها من التعاليم الإسلامية.
وقال فضيله الشيخ الصادق الصواف أمام مسجد محي الدين التابع لإدارة أوقاف كفرشكر بناءاً على توجيهات صاحب الفضيلة الشيخ « صفوت فاروق » وكيل وزارة أوقاف القليوبية بضرورة الاهتمام بالنشئ من الأطفال فى تعاليم الدين الإسلامي الصحيح .
واضاف « الصواف » تم دعوة اطفال المركز والمدينة عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك لحضور دروس تعليمية دينية بمسجد محي الدين بكفرشكر ، وهذا لقي استحسان أولياء الأمور وتوافد أعداد كبيرة إلى المسجد برفقة أولياء الأمور ، مؤكداً على تم عقد عدد كبير من الدروس التعليميه الدينية.
وأوضح أمام مسجد محي الدين إهتم الإسلام بشكل كبير فى أدق تفاصيل تربية الاطفال، لأن الطفل هو لبنة وأساس المجتمع وهو أهم مسؤولية سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة وتربية الطفل هو إمتداد للحسنات والأجر الكبير للمربي ، مشيرا إلى إقامة درس من أهم الدروس التعليميه الدينية وهو كيفية الوضوء الصحيح .