عاجلمحافظات

الصواف: تعليم الاطفال كيفية الوضوء الصحيح بمسجد محي الدين بكفرشكر

الصواف: تعليم الاطفال كيفية الوضوء الصحيح بمسجد محي الدين بكفرشكر

كتب السيد يوسف

تعد تربية الأطفال في الإسلام أحد النقاط الهامة التي يركز عليها الدين الإسلامي لما لها من أهمية من أجل إعداد أجيال صالحة ، ومن هذا المنطلق حرص أمام مسجد محي الدين بمركز ومدينة كفر شكر على إقامة دروس تعليمية لاطفال المركز والمدينة داخل المسجد ، حيث شملت الدروس التعليم على كيفية الصلاه والتوضئ واخلاق المسلم وبر الوالدين و إماطة الاذي عن الطريق والامانه وحفظ الاسرار وحسن الجوار وغيرها من التعاليم الإسلامية.

وقال فضيله الشيخ الصادق الصواف أمام مسجد محي الدين التابع لإدارة أوقاف كفرشكر بناءاً على توجيهات صاحب الفضيلة الشيخ « صفوت فاروق » وكيل وزارة أوقاف القليوبية بضرورة الاهتمام بالنشئ من الأطفال فى تعاليم الدين الإسلامي الصحيح .

واضاف « الصواف » تم دعوة اطفال المركز والمدينة عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك لحضور دروس تعليمية دينية بمسجد محي الدين بكفرشكر ، وهذا لقي استحسان أولياء الأمور وتوافد أعداد كبيرة إلى المسجد برفقة أولياء الأمور ، مؤكداً على تم عقد عدد كبير من الدروس التعليميه الدينية.

وأوضح أمام مسجد محي الدين إهتم الإسلام بشكل كبير فى أدق تفاصيل تربية الاطفال، لأن الطفل هو لبنة وأساس المجتمع وهو أهم مسؤولية سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة وتربية الطفل هو إمتداد للحسنات والأجر الكبير للمربي ، مشيرا إلى إقامة درس من أهم الدروس التعليميه الدينية وهو كيفية الوضوء الصحيح .

وقال الشيخ صفوت فاروق وكيل أول وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقليوبية ، الأخلاق تحتاج إلي وقت وصبر وجهد كبير من الإنسان لكي تصبح جزء من طبعه وسلوكه.
لذلك حث الإسلام على تنشئة الطفل على الأخلاق من البداية لأن هذا أسهل من التعود فى الكبر لأن إهمال هذا الأمر يؤدي إلى فساد الفرد ثم الأسرة وبالتالي فساد المجتمع ، لذلك يهتم الإسلام إهتماماً كبيراً بتعزيز الصحة النفسية للطفل لأنها ركن أساسي في تنشئة إنسان سليم العقل والنفس وكذلك بناء عقيدة الطفل ، حيث يحاسب الإنسان على عدم تعليم العقيدة لأطفالهم لأنها هي الأساس الذي يرتبط به مصير الإنسان من جنة أو نار من فوز أو خسارة فى الدنيا والآخرة.

Post Views: 43
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of مسلسل كويتي ـ عراقي.. رسول علي يشارك في «انتقام مشروع» لـ عبدالله بوشهري وشهد الخطاب

مسلسل كويتي ـ عراقي.. رسول علي يشارك في «انتقام مشروع» لـ عبدالله بوشهري وشهد الخطاب

منذ 4 ساعات
Photo of «طارق درويش» يشيد بقرار تدشين أكبر مصنع عالمي للغزل والنسيج بالمحلة الكبري

«طارق درويش» يشيد بقرار تدشين أكبر مصنع عالمي للغزل والنسيج بالمحلة الكبري

منذ 5 ساعات

اشتعال ازمة السجاير المحلية  للشركة الشرقي استرن كومباني فى السوق السوداء بحى غرب شبرا الخيمة 

منذ 16 ساعة
Photo of تطورات الوضع قبيل وصول بيلوسي.. طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان

تطورات الوضع قبيل وصول بيلوسي.. طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!