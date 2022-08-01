رفع درجة الاستعداد القصوي لانطلاق بنت النيل السادس 28 اغسطس

كتبت د. رانيا عثمان

أقام الإعلامي سامح عاطف آخر ثلاث جلسات تصوير لمتسابقات بنت النيل الموسم السادس

حيث تألقن المتسابقات بأحدث الموديلات من مصانع جني وان لرئيس مجلس الادارة الحاج صبري المصري وهم كالاتي:-

ندي صلاح-ديانا صفوت-مريم محمد-كرستينا نبيل-ايه العجيمي-جنات طارق-مريم ميلاد-ساندي ملاك-مروه عادل-اسما ادم

من تصوير ميدو الحر وعمرو فان ديزل

وقد أعلن الإعلامي سامح عاطف رئيس مهرجان بنت النيل عن موعد انطلاق الموسم السادس للمهرجان يوم 28 اغسطس 2022 القادم بفندق توليب جاردنز كمبوند تاج سلطان مدينة نصر

وقد صرحت الدكتورة رانيا عثمان المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للمهرجان

ان السيزون السادس مختلف في كل شىء من حيث التجهيزات والحضور والمتسابقات والرعاة للمسابقة الفاشون دزاينر وخبراء التجميل والميكب ارتست وبعض الشركات والمهتمين بمجال الموضة والازياء والجمال وكل ما يهم المرأة العصرية

واننا مستمرون في التحضيرات التي دامت منذ اكثر من 3 شهور برغم من وجود كل التحديات والصعوبات التي تواجهنا لإقامة المهرجان في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت مصر والعالم اجمع منذ سنوات

وقد اشاد الإعلامي سامح عاطف رئيس مهرجان ومسابقة بنت النيل بفريق عمله الذي يعتبره اقوي فريق عمل في تاريخ المهرجانات حيث يعملون بكفاءة وفاعلية ولا يدخرون وقتا ولا جهدا لخروج المهرجان بالشكل المناسب

مؤكدا انه يعد جمهوره بالتميز والاداء المهني المشرف مع توافر عنصر الابهار لعشاقMiss-Nile

وأن اهم ما يميز هذا الموسم احتوائه علي العديد من المفاجأت الكبيرة من حيث فقرات الحفل الختامي للمهرجان الفنية و اعضاء لجنة التحكيم التي تضم فنانين و مصممي الازياء وخبراء الشعر واعلاميين

وذلك بالرغم من الصعوبات التي تواجهنا لتقديم مهرجان يليق باسم مصر وحضارتها العريقة

وان ديكورات الحفل الختامي من تصميم وتنفيذ مرقص نبيل

والجدير بالذكر ان مهرجان بنت النيل في المواسم السابقة قد لاقي نجاحا جماهيريا كبيرا

وأثبت حضورا كبيرا علي الساحة وله العديد من الجمهور الحريصين دوما علي المتابعة والحضور

وقدم العديد من الفاشون دزاينر و الموديلز في مجال الأزياء

كما قدم العديدات من خبيرات التجميل والميكب ارتست