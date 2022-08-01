الرئيس السيسي يوجه بتطوير معهد ناصر للعلاج ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً مع زيادة الطاقة
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بتطوير معهد ناصر للعلاج ليصبح مدينةً طبيةً متكاملةً مع زيادة الطاقة الاستيعابية له، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وذلك بالاستعانة بالخبرات الطبية العالمية.
اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي مدير ادارة المشروعات الكبري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية، إلى جانب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة”.