عاجلمنوعات

طبيب مختص يتنبأ بما سيؤول إليه حال كورونا بعد عام

طبيب مختص يتنبأ بما سيؤول إليه حال كورونا بعد عام

قال الطبيب فلاديسلاف جيمشوغوف، المختص في الأمراض المعدية شديدة الخطورة، إنه فقط بعد عام، سيكون من الممكن القول بشكل قاطع إن فيروس كورونا أصبح مرضا موسميا مثل الإنفلونزا.

في رأيه، هناك سيناريوهان لانتهاء هذا الوباء. أحدها هو انتقال عدوى الفيروس التاجي إلى حالة مرض موسمي مثل الإنفلونزا.

وأضاف الخبير: “سينتشر فيروس SARS-CoV-2 بين الناس طوال الوقت – أي سينتقل من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى الشمال. الآن، عندما يكون لدينا الصيف، يكون الشتاء في ذروته في نصف الكرة الجنوبي. سنرى الربيع القادم إذا كانت هذه الموجة ستنتهي مثل الإنفلونزا أو لن تنتهي، وهل ستبقى خلال فصل الصيف. يجب أن تمر فترة من الزمن، ثم سنرى ما إذا كان [الفيروس التاجي] قد أصبح موسميا”.

لكن الخبير، يعتبر أن السيناريو الأكثر احتمالا لتطور الأحداث هو انتقال الفيروس التاجي إلى حالة عدوى بؤرية طبيعية. في هذه الحالة، يمكن للفيروس العثور على “مضيف” – ناقل له في الطبيعة.

crossorigin="anonymous">

وقال: “عندما ينخفض ​​مستوى المناعة البشرية الجماعي، فسيتوقف عن توفير الحماية، وهو ما سيجعل [الفيروس التاجي] يزهر مرة أخرى في المجتمع البشري – بهذا الشكل يوجد وباء إيبولا”.

crossorigin="anonymous">

المصدر: تاس

Post Views: 126
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of خبير أمريكي يتحدث عن خطأ بيلوسي في التخطيط لزيارة تايوان

خبير أمريكي يتحدث عن خطأ بيلوسي في التخطيط لزيارة تايوان

منذ 6 ساعات
Photo of حركة تنقلات القيادات بمديرية أمن القاهرة

حركة تنقلات القيادات بمديرية أمن القاهرة

منذ 7 ساعات
Photo of حفل اسطوري للجسمي والجمهور الأردني يضيئون ليل عمّان

حفل اسطوري للجسمي والجمهور الأردني يضيئون ليل عمّان

منذ 15 ساعة
Photo of حياتنا مجرد حلم ليتنا لم نستيقظ منه

حياتنا مجرد حلم ليتنا لم نستيقظ منه

منذ 16 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!