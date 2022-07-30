ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي اليوم
متابعة/مرفت عبد القادر
ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي اليوم في قمة إنجليزية نارية علي لقب الدرع الخيرية
يدخل فريق ليفربول الإنجليزي و المحترف في صفوفه نجمنا المصري (محمد صلاح) مساء اليوم السبت و بالتحديد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة في مواجهة نظيرة فريق( مانشستر سيتي) علي استاد (كينج بور ) بمدينة ليستر الإنجليزية في قمة نارية علي لقب (الدرع الخيرية) للموسم الماضي ، هذا الكأس الذي يلعب بين بطل الدوري و بطل الكأس في إنجلترا .
و يخوض فريق مانشستر سيتي اللقاء و هو بطلا للبريميرلج للموسم المنصرف (2021/2022 ) بعدما حقق اللقب بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الطرف الأخر في لقاء اليوم و الذي استطاع تحقيق لقب كأس الإتحاد الإنجليزي علي حساب فريق تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد ( ويمبلي ) بالعاصمة لندن ، هذا الإستاد الذي لم يقدر على استضاف مباراة اليوم بسبب انشغاله بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمم أوروبا للسيدات ( يورو 2022 ) و المقرر لها غدا الأحد .
يتطلع فريق الريدز اليوم لحصد اللقب رقم 16 في تاريخه في هذا الكأس ، والذي سبق وأن توج به 15 مره سابقة كان آخرها في عام (2006 ) بينما يدخل فريق مدينة مانشستر المباراة و هو لديه في خزائنه 6 القاب سابقة لكأس الدرع الخيرية كان آخرهم في عام( 2019) علي حساب ليفربول .
فريق ليفربول /
خاض رفقاء محمد صلاح قبل لقاء اليوم عدت مباريات ودية تحضرية للموسم الجديد افتتحها بمواجهة الفريق الآخر لمدينة مانشستر و هو فريق مانشستر يونايتد و تلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4 اهداف دون رد ، ثم استطاع الفوز علي فريق كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 2/0 ، و فريق لايبزج الألماني بنتيجة 5/0 ، قبل أن يتلقي هزيمته الأخيرة أمام ريد بول سالز بورج النمساوي بنتيجة 1/0
أما عن غيابات فريق ليفربول في لقاء اليوم / فإن الفريق سوف يفقد لمجهودات حارس الفريق البرازيلي اليسون بيكر و نجم الهجوم دياجو جوتا
وأنه من المرجح أن يخوض فريق الريدز المباراة بتشكيل مكون من /
حراسة المرمي / أدريان.
رباعي دفاعي /( أندرو روبيرتسون – فان دايك – إبراهيما كوناتي – ألكسندر أرنولد).