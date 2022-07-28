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عمالقة التدريب

عمالقة التدريب

كتب / شريف الجوهرى

لأول مرة فى تاريخ نادى بركة الحاج الرياضي يضم كوكبه من نجوم التدريب حيث تم الاتفاق مع شركة وادى النيل للخدمات الرياضية بقيادة الكابتن / عبدالحميد العجوز على ان يكون موسم قوى على مستوى جميع القطاعات لنادى بركة الحاج الرياضى.
من أجل ذلك تم اختيار وحوش التدريب على مستوى الاندية بحيث يكون موسم قوى ويكون بدايه جديده للنادى .
ك ( مصطفى كشر 2003 -2004 )
ك (اشرف عبد العال 2005 – 2006)
ك ( سعيد درويش2007 – 2008 )
ك ( حاتم عبداللطيف 2009 )
ك ( ناجى حسين 2010-2011-2012)
وقد صرح عبدالحميد العجوز ان مجلس ادارة نادى بركة الحاج الرياضى بقيادة المستشار
( عيد هيكل ) واعضاء مجلس الادارة قد حملونى صعود النادى فى المرحله المقبلة وكل الدعم منهم من أجل موسم قوى .
لذلك تم الاتفاق مع كوكبه من نجوم التدريب من أجل مرحلة مختلفة ورؤية جديده لمستقبل افضل لنادى بركة الحاج الرياضى والتوفيق للجميع .

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