بالصور محافظ القليوبية يقوم بجولة لتفقد الأعمال النهائية من رصف نفق وطريق الشموت

محافظ القليوبية يقوم بجولة لتفقد الأعمال النهائية من رصف نفق وطريق الشموت ويطمئن على مستوى النظافة العامة والتجميل ورفع الإشغالات بمدينة بنها

أجرى عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية جولة تفقد خلالها الأعمال النهائيه من رصف وتطوير طريق الشموت واطمأن على مستوى النظافة العامة والتجميل بمدينة بنها.

واستهل “المحافظ” جولته بتفقد الأعمال النهائيه لرصف نفق وشارع الشموت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطريق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعيه وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائيه لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين، والذي يبلغ طوله ١ كيلومتر بتكلفة ٦مليون جنيه وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، وقد تم الإنتهاء من رش مادة الـ MS ثم الطبقه الرابطة

بطول ٣٠٠ متر، وجاري الإنتهاء من الطبقه الرابطه تمهيدا لرش مادة الـ RCثم الطبقه السطحيه والنهائيه، بالإضافة لعمل جزيرة وسطى بطول ٣٠٠م عرض١.٥متر وزراعة أعمدة إنارة للحفاظ علي سلامة المواطنين.

وشدد “المحافظ” على ضرورة تلافي أي مشكلات في الرصف، من رفع مطابق الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، ومراعاة الفواصل أثناء الرصف لعدم تسبب ميل في الطريق، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقاً للمواصفات القياسيه،

وكلف “محافظ القليوبيه” مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع ممثلي الهيئة

العامة للطرق والكباري بالمحافظة لعمل تطوير بمدخل نفق الشموت والتنسيق الكامل مع الجهات المعنيه والمرور، لإضافة مظهر جمالي لمدخل النفق، مع إزالة أعمدة الإنارة المتهالكه وإستبدالها بأعمده أخرى تتناسب مع التطوير.

ثم استكمل “الهجان” جولته بتفقد أعمال النظافه العامه والتجميل والإشغالات بقرية الرمله بمدينة بنها، والذي تم فيها من تجميل للأماكن التي كانت تتجمع فيها القمامه سابقآ بمداخل ومخارج القريه وأمام مدرسة الرمله للتعليم الأساسي وتحويلها إلى حدائق مزروعة بالأشجار والورود للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، وذلك لإضافة مظهر حضاري للمدينة.

وأكد “المحافظ” على رفع مخلفات الهدم المتواجدة على جانبي الطريق والمرور المستمر لضبط أي سياره تلقي بالمخلفات في الطريق العام، وأثناء الجولة لاحظ المحافظ مخزن للأخشاب يفترش الأخشاب في الطريق العام وعلى الفور وجه بإزالة هذا الإشغال وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تعديات على الطريق العام، ورفع الإشغالات بكافة أنواعها.

جاءت الجولة بحضور بحضور المهندس/ علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنهاوالمهندسه/ نهى أيوب مدير الهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية .

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