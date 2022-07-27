اعلى ضبطيه للاستيلاء على الدعم فى مصر ضبط 3650 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

اعلى ضبطيه للاستيلاء على الدعم فى مصر ضبط 3650 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

ا لبحيرة – سعيد شتا

إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق ومواجهة مافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة م/ مجدي الخضر بالإشتراك مع مباحث التموين وتحت إشراف أشرف عبد الحميد – وكيل المديرية وسمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية بالمديرية بحملة مكبرة بكفر الدوار أسفرت عن ضبط 3650 شيكارة دقيق بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار 1350جرام بالشيكارة الواحدة زنة 50 كجم داخل مطحن وتقدر قيمة المضبوطات بإجمالي مبلغ مليون و ٢٦٦ ألف جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

كما تم التفتيش والمتابعة لحركة صرف النخالة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف ووصول كميات النخالة للمواطنين وعدم التلاعب بالكميات في السوق السوداء