وزير الداخلية يبعث ببرقية تهنئة الي الرئيس السيسي بمناسبة ذكري ٢٣ يوليو ١9٥٢

كتب طارق درويش

بعث السيد/ محمود توفيق “وزير الداخلية”، برقية تهنئة للسيد الرئيس/عبدالفتاح السيسى “رئيس جمهورية مصر العربية ” بمناسبة الإحتفال بذكرى بثورة يوليو المجيدة..جاء بها :

بمناســبة الإحتفــال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو يسُرنى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق .

إن الإحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يُجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعـــلاء القيـــم الشـــامخة والمبـــادئ الراســـخة فى ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبذل المزيد من الجهد لفتح آفاق غدٍ مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته وإستقلاله فى عزة وكرامة.

حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجـاح مسيرة عطائكم وإخلاصكم لتحقيق التنميــة الشاملــة لمصـــرنا الغاليـــــة وشعبها العظيم .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

كما بعث السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور/ حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن أبعث لســـيادتكـــم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطنى ونموذجاً فريداً للإرادة الشعبية تحميها مؤسسات الدولة المصرية صوناً لمقدرات الوطن.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

كما بعث السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار/عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال السنوى بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير

أن يحفظ مسيرتكم الوطنية المعطاءة وأن يُعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة وإزدهار.

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ، crossorigin="anonymous">

كما بعث السيد/ محمود توفيق – وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها:

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يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناسبة الإحتفــــال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نُعرب لســيادتكـــم عن أصــدق التهانـــى وأسمــــى الأمانــــــى بدوام التوفيق والسداد .

إن الإحتفاء بهذه الثورة يُرسخ أعظم صور التحدى والإرادة لصناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيــــادة الوطنيـــة الحكيمـــة .

حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

كما بعث السيد / محمود توفيق – وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

يطيــب لــى وهيئــة الشــرطة بمناسبة الإحتفــال بذكــرى

ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

إن هذه الثورة ستظل على مر العصور علامةً مضيئة فى وجدان الشعب المصرى العظيم .. ونموذجاً للتحول والتحرر بإرادة شعبية وعزيمة قوية .. لأمة أبية قادرة .. على صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها .. بسواعد وعزائم الأبطال .

حفــــظ الله مصـــــــر الكنـانة ورعـــــى رجالـــــها وأبطالــــــها وهيـــأ لــها مزيــداً من الأمــــــــن والتقـــــــــدم والتنميـــــــــــة .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

كما بعث السيد / محمود توفيق – وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق/أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :

يســرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة الإحتفـال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نبعث لســـيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنود بأخلص التهــانى وأسمـــى الأمــــانى متمنين لكم مزيــداً من الرفعــة والتقـدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنــا المسـلحة الباســلة درعاً قوياً لمصــرنا الغالية وأن يهيىء لها من فضـله مزيداً من التقدم والنجاح .

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير،