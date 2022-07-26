مهرجان مشروعات
تخرج طلاب الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الاتصال ٢.٢١-٢٠٢٢
كتب رزق ملاك شفيق
تحت رعاية الدكتور مجدى عبدالله مؤسس معاهد الجزيرة العليا واشراف ا.د ايناس محمود حامد أستاذ الإعلام جامعة عين شمس وعميد المعهد شهدت الجزيرة العالي للإعلام وعلوم الاتصال المرحلة الثانية من تحكيم عروض مشاريع تخرج الطلاب لدفعة ٢٠٢١-٢٠٢٢
وقد ضمت لجنة التحكيم كل من
ا.د حسن شاكر أستاذ الإعلام بالجامعة الأهلية مملكة البحرين
الفنان القدير طارق الدسوقى
الكاتب الصحفى احمد ناجى قمحه رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية
الكاتبة الصحفية فاطمة شعراوى مدير تحرير جريدة الاهرام
وقد ناقشت المشاريع أفكار متعددة تعكس اهمية تعزيز الحرف اليدوية والمهن والسياحة والفن والثقافة
والعلاقات المصرية الأفريقية
بالتوفيق دائما لطلابنا