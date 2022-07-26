في ذكرى ميلاده.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل سيد عبد الكريم
كتبت //دكتورة دعاء محمد
يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سيد عبد الكريم، وفي السطور التالية يرصد “الفجر الفني” أبرز المعلومات عنه:
ولد الفنان سيد عبد الكريم في 26 يوليو 1936 وتوفي في 31 مارس 2012.
الفنان الراحل سيد عبد الكريم كان يعمل في الأصل أستاذًا جامعيًا، حيث تخصص في علم مقاومة الآفات بكلية الزراعة، لذا كان زملاؤه في الجامعة يعتبرونه أستاذاً جامعياً بدرجة فنان، وفي نفس الوقت كان زملاؤه في الوسط الفني يتعاملون معه على أساس أنه فنان بدرجة أستاذ جامعة.
سيد عبد الكريم
اعتراض والده على احترافه الفن
ورغم موهبة سيد عبد الكريم فإن والده كان يعارض احترافه الفن ويريده أن يعمل في مهنة مرموقة ذات مكانة اجتماعية، وبالفعل عمل سيد عبد الكريم كمدرس جامعي بعد تخرجه، لكن الفن اجتذبه، وكانت المفاجأة أنه غامر وجسّد شخصية «عربجي» في أول مسلسلاته التلفزيونية «النصيب»، وهي شخصية بعيدة تمامًا عن طبيعة مهنته الأساسية ومع إتقانه للدور وبراعته فيه توالت عليه الأعمال الفنية واحدًا تلو الآخر.