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حزب إرادة جيل يكرم نخبة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم الإعلامي محمود نفادي والدكتور سامس عبد العزيز والدكتور عمرو المنير

حزب إرادة جيل يكرم نخبة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم الإعلامي محمود نفادي والدكتور سامس عبد العزيز والدكتور عمرو المنير

سهام السماحي

كرم حزب إرادة جيل برئاسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ نخبه متميزة من الإعلاميين والسياسيين البارزين الذين شاركوا في انعقاد ندوات تحالف الاحزاب السياسية المصرية بمقر الحزب وهم : الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ،و الإعلامي الكبير محمود نفادي نائب رئيس جريدة الجمهورية ، والدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية الأسبق وذلك في البيان الختامي للتحالف الحزبي استعدادا للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الديمقراطية.

وضم تحالف الاحزاب أكثر من 40 حزب مشارك استعدادا للحوار الوطني.

وأكد الدكتور سامي عبد العزيز الخبير الاعلامي والعميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة على أهمية دور الإعلام ليست فقط في الحياة السياسيه بل في شتي المجالات المختلفه وذلك من خلال عرض تقديمي قام بتقديمه الدكتور سامي يوضح كيفيه نجاح العملية الاتصالية ومهارات التواصل التي تساهم بشكل كبير في نجاح مخرجات أي حوار بناءّ هادف ،ولا سيما الحوار الوطني الديمقراطي .

وأدار الإعلامي محمود نفادي شيخ المحررين البرلمانيين نائب رئيس جريدة الجمهورية ،والذي تم تكريمه أيضا من قبل تحالف الاحزاب بمقر حزب إرادة جيل جلسات الندوات بمهارة واقتدار بخبرته الإعلامية في إدارة دفة الحوار الحزبي للتحالف .

وتم تكريم الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية لحضوره ندوات المنتدى السياسي لتحالف الاحزاب وطرح رؤية اقتصادية شاملة للتحالف تناولت فيها السياسية المالية والنقدية والضريبية .

ومن بين الأحزاب المشاركة حزب المصريين برئاسة المستشار حسين أبو العطا ، وحزب التحرير المصري برئاسة الدكتور ممدوح عبد الحكيم ،وحزب مصر بلدي برئاسة اللواء سيف الاسلام عبد الباري ،وحزب صوت الشعب ،و حزب الشعب الديمقراطي برئاسة الأستاذ خالد فؤاد ، و نائب رئيس حزب الحركة الوطنية الدكتور أحمد الضبع و الدكتوره منى أبو هشيمة نائب رئيس حزب صوت الشعب و السيد اللواء دكتور محسن الفحام المستشار السياسي لحزب إرادة جيل مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة بمطار القاهرة سابقا ، والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ،و الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري الديمقراطي العربي ،وسجل الحضور الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار ، و الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة
..

وقد سجل حزب التحرير المصري برئاسة الدكتور ممدوح عبد الحكيم الحضور الفعال من خلال الوفد المرافق له من الإعلاميين في البيان الختامي للتحالف الدكتوره نيفين ابو المعاطي مساعد رئيس الحزب والاعلاميه سهام السماحي مسؤول العلاقات العامه المتحدث الاعلامي للحزب والأستاذ إبراهيم عيسى متحدث إعلامي آخر ، ومن المصورين إسلام محمد وسمير محمد .

وقامت الإعلامية سهام السماحي (مذيعة الكويت ) بإجراء عدة لقاءات مع رؤساء ونواب الأحزاب السياسية المصرية بمقر حزب إرادة جيل وشاركها أيضا الأستاذ إبراهيم عيسى.

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