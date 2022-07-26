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حزب إرادة جيل يكرم نخبة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم الإعلامي محمود نفادي والدكتور سامس عبد العزيز والدكتور عمرو المنير
حزب إرادة جيل يكرم نخبة من الإعلاميين والسياسيين أبرزهم الإعلامي محمود نفادي والدكتور سامس عبد العزيز والدكتور عمرو المنير
سهام السماحي
كرم حزب إرادة جيل برئاسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ نخبه متميزة من الإعلاميين والسياسيين البارزين الذين شاركوا في انعقاد ندوات تحالف الاحزاب السياسية المصرية بمقر الحزب وهم : الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة ،و الإعلامي الكبير محمود نفادي نائب رئيس جريدة الجمهورية ، والدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية الأسبق وذلك في البيان الختامي للتحالف الحزبي استعدادا للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء دعائم الديمقراطية.
وضم تحالف الاحزاب أكثر من 40 حزب مشارك استعدادا للحوار الوطني.