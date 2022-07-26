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الأمين المساعد لأمانة الشباب بالشرقية يناقش مع أعضاء الأمانة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
الأمين المساعد لأمانة الشباب بالشرقية يناقش مع أعضاء الأمانة خطة العمل خلال الفترة المقبلة
تحت رعاية الأستاذ الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة ، السيد اللواء أحمد فهمي أمين عام الحزب ، وبتوجيهات السيد اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، إجتمع الأستاذ عبدالله عطية أمين مساعد أمانة الشباب بالحزب ، مع أعضاء الأمانة لمناقشة خطة العمل.
ووجه الأمين العام المساعد للشباب بالحزب ، بسرعة إنتشار الأمانة بين أرجاء المحافظة وتكثيف العمل وضم عضويات جديدة للأمانة ، وقال خلال الإجتماع أن الشباب هم المستقبل فبداخلهم الإرادة والقوة والعزيمة ، وطالب بسرعة تنمية الوعي بين الشباب بالعمل السياسي والمشاركة الوجدانية.