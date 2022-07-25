وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 15 للمهرجان القومى للمسرح دورة المخرج المصرى

متابعة //دكتورة دعاء محمد

عبد الدايم : القوة الناعمة هى المفتاح السحري للتنوير وتحصين الوعى وتبنى الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة

اطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 15 من المهرجان القومي للمسرح المصري- دورة المخرج المصري – والمهداه إلى روح المخرج عزيز عيد وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان ، الفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح .

قالت عبد الدايم يتجدد اللقاء معكم فى يوم نعتز به جميعا إنه يوم المسرح المصري اليوم الذي يلتقي فيه عشاق المسرح آملين وحالمين بغد حافل بالإبداع والفن ويعد فخرا بعطائكم المميز لرفعة الفن والثقافة المصرية .. عطاء امتد لعقود طويلة ولأجيال لطالما قدمت شباب إبداعها وعميق خبرتها ، وتابعت سعادتي اليوم وأنا أحتفل معكم بافتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة تحت عنوان “المخرج المسرحي المصرى” تذكرني بجيل عظيم من الرواد والمبدعين من مخرجي المسرح في مصر، ووصولا إلى مبدعين آخرين من المخرجين الأكاديميين وانتهاء بمخرجي الألفية الجديدة ، وأضافت إن الحديث عن هؤلاء أو غيرهم هو الحديث عن مصر المبدعة والحاضنة والداعمة لكل أشكال الفنون ، واوضحت ان القيادة السياسية فى مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد المسيرة نحو الجمهورية الجديدة يدعم وبكل قوة الفن المصري والفنانين إيمانا بأن القوة الناعمة هى المفتاح السحري للتنوير وتحصين الوعى ، وأكدت أن الوزارة تدعم وتساند كل المشاريع المسرحية الجادة لتقديم المبدعين في كل مكان على أرض مصر وتبنى الرؤى والأفكار الخلاقة من أجل حالة مسرحية متجددة كما نجوب بقاع الجمهورية بحثا عن كل قطرة إبداع ونغرس مسرحا وسينما ومكتبة لنجني عقولا نابهة وقلوبا يملؤها الأمل نحو غد أجمل فلدينا جائزة المبدع الصغير ومشروع إبدأ حلمك ( مسرح وسينما)، مراكز الإبداع، المواجهة والتجوال، مسرح الشمس، سينما الشعب والإنتاج المتنوع لمسرح الدولة، وحاليا نحن بصدد الإعداد لمهرجان فنون الطفل والذي يعد نقطة انطلاق للأعمال المسرحية التي تخاطب أطفالنا وتنير عقولهم ، ووجهت التهنئة للمكرمين فى هذه الدورة متمنية لجميع العروض المسرحية المشاركة والقائمين على تنفيذ المهرجان بدورة جديدة ناجحة وموفقة .

وكرمت وزيرة الثقافة 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم محمد صبحي، صبري عبد المنعم وتسلمته ابنته مريم ، عايدة فهمي ، اسم الراحل عبد الرحيم الزرقاني وتسلمه حفيده الدكتور هشام علي ، عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، فادي فوكيه، أحمد إسماعيل واسم الراحلة أمينة رزق وتسلمته الفنانة القديرة سوسن بدر ، كما كرمت لجنة مشاهدات العروض غير الحكومية

من جانبه قال الفنان يوسف إسماعيل إن الابداع الحقيقي لا ياتي من فراغ حيث سعي المهرجان إلي الغوص في تاريخ المسرح والكشف عن تجاربه عبر ١٥٠ سنة فالقينا الضوء علي الاباء المؤسسين ثم المؤلف ايمانا بالدور الذي لعبه كتاب المسرح واليوم نحتفي بالمخرج ونرصد اهم التجارب التي ساهمت في تشكيل الوعي المصري ووجه التحية لكل فنان يضع نصب عينه المحافظة علي الهوية الوطنية كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لما تقدمه من دعم للمهرجان ولكافة الفعاليات الابداعية .

وأكد الفنان إسماعيل مختار ان المكرمين رموز لاجيال كثيرة من المسرحيين مضيفا ان المسرح لن يكون في ازمة طالما هناك هذا الكم من العروض المسرحية المنتجة في الجامعات ومسرح الدولة والانتاج المستقل مشيرا ان المسرحيين هم مشاريع ابداعية تعيش بيننا ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها الفن المصري والحركة المسرحية في مصر كما توجه بالشكر للفنان محمود الحديني رئيس لجنة التحكيم.

بدا حفل الافتتاح الذي قدمه الفنان ضياء عبد الخالق بعرض للاحتفاء بالمخرج المسرحى المصرى وخاصة عزيز عيد اول مخرج مسرحى مصرى ، كما تم تقديم عرض اخر بعنوان (يا عزيز عينى) المأخوذ عن كتاب “عزيز عيد.. طائر الفن المحترق” تأليف الفنانة صفاء الطوخى، ومن إعداد وإخراج عصام السيد وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب هم محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، على كمالو، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، أشعار مصطفى إبراهيم، ألحان هيثم الخميسي، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي تصميم ملابس مروة عودة.

يذكر أن الدورة الـ 15 من المهرجان القومى للمسرح تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، بمشاركة 34 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية وتضم لجنة تحكيمها كل من الفنان القدير محمود الحديني رئيسا وعضوية كل من الفنان القدير كمال أبورية ، الناقد الكبير عبد الرازق حسين ، المخرج الكبير حسن الوزير، الدكتور محمد سعد ، الفنانة رجوي حامد ، الموسيقار محمد سعد باشا، المخرج هاني عبد المعتمد مقررا وعبد السلام السيد أمين سر اللجنة، ويصدر المهرجان 12 اصدرا لكبار النقاد هي “الأستاذ ” للناقد جمال عبد الناصر عن الفنان الكبير محمد صبحي، “فريدة المسرح .. عايدة فهمى ” تأليف الدكتورة لمياء أنور، “شامان المسرح المصرى” عن مراد منير للدكتور مصطفى سليم، “أيوب الفن” ويرصد مشوار الفنان الكبير صبرى عبد المنعم للناقد أحمد الشريف، “المسرح محبة” عن فادى فوكيه للدكتور محمد سمير الخطيب، “راهبة في محراب الفن” يرصد مسيرة الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق للماقد الدكتور عمرو دوارة، “المخرج أحمد إسماعيل” للناقدة رشا عبد المنعم، “عصام التنوير وسيد الكوميديا” حول مسيرة المخرج الكبير عصام السيد للناقد باسم صادق، “الباحث عن الهوية” عن مسيرة المخرج الكبير ناصر عبد المنعم للناقدة هند سلامة، “سرعة الحضور وجماليات الكمال” عن الفنان الكبير الراحل عبد الرحيم الزرقانى تأليف الدكتورة وفاء كمالو، وأعد الناقد جرجس شكرى كتاب الندوات والأبحاث واعدت ماجدة عبد العليم كتالوج المهرجان، كما يصاحب الفعاليات 3 ورش مسرحية هي ورشة الإخراج المسرحي يقدمها المخرج إسلام إمام، ورشة فن التمثيل والأداء للفنان والمخرج محمد عبد الهادي، كما تقام لأول مرة ورشة في فن العرائس وتصنيعها يقدمها الفنان عماد أبو سريع ، وتعقد جميعها مجانا للمواهب بقاعات التدريب بالمجلس الأعلى للثقافة .