حريق اليوم داخل جامعة الأزهر
متابعة/مرفت عبد القادر
اليوم كان في حريق داخل جامعة الأزهر وقامت سيارات الإطفاء لإخماده
حريق بأحد المباني بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة نصر وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماده.
والبداية تعود عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى بجوار كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة نصر وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.
قرر الدكتور( محمد المحرصاوى) رئيس جامعة الأزهر فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات نشوب حريق بكلية طب الأسنان بنين اليوم حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في مخلفات خلف أحد المباني وتم السيطرة عليه فور نشوبه وقبل انتقاله للمباني المجاورة.
وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مبني كلية الأسنان بجامعة الأزهر فى مدينة نصر بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبني فى جامعة الأزهر وتم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات الحمدلله