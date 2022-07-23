ستاند باي تشارك طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون فرحة تخرجهم
كتبت شيرين كمال
احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة تحديداً قسم الإذاعة والتليفزيون 2021/2022 تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأ.د هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وبإشراف كلا من دكتورة مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، و دكتورة مروة محمود المشرف العام على تدريب الراديو، بتخرج دفعة جديدة من أبنائها، من خلال عرض مجموعة من المشاريع وقد حضر الإحتفال نخبة من الصحفيين والإعلاميين وكذلك فريق ستاند باي المكون من نورهان ياسر، أية عبد الفتاح، محمد البسيط، والذين أجروا العديد من اللقاءات مع طلابه ومسؤولين، فقد أجرت أية عبدالفتاح لقاء مع الدكتورة مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، وجدير بالذكر أن د.مها قامت بتأليف العديد من الأعمال الفنية ” مسلسلات و أفلام ” مثل مسلسل، هذا المساء ومسلسل، لعبة نيوتن ومسلسل، البحث عن علا، هذا بالإضافة إلى فيلم “بشتري راجل”.