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ستاند باي تشارك طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون فرحة تخرجهم

ستاند باي تشارك طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون فرحة تخرجهم

كتبت شيرين كمال

احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة تحديداً قسم الإذاعة والتليفزيون 2021/2022 تحت رعاية أ.د محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وأ.د هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وبإشراف كلا من دكتورة مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، و دكتورة مروة محمود المشرف العام على تدريب الراديو، بتخرج دفعة جديدة من أبنائها، من خلال عرض مجموعة من المشاريع وقد حضر الإحتفال نخبة من الصحفيين والإعلاميين وكذلك فريق ستاند باي المكون من نورهان ياسر، أية عبد الفتاح، محمد البسيط، والذين أجروا العديد من اللقاءات مع طلابه ومسؤولين، فقد أجرت أية عبدالفتاح لقاء مع الدكتورة مها الوزير المشرف العام على تدريب الفيديو، وجدير بالذكر أن د.مها قامت بتأليف العديد من الأعمال الفنية ” مسلسلات و أفلام ” مثل مسلسل، هذا المساء ومسلسل، لعبة نيوتن ومسلسل، البحث عن علا، هذا بالإضافة إلى فيلم “بشتري راجل”.

كما أجرت أية أيضًا لقاء مع فريق عمل فيلم ٢٠/٨٠، الفيلم الذي أشاد به الجميع.

في حين أجري محمد البسيط لقاء مع د.طارق سعده نقيب الإعلاميين.

ومن جانبها أجرت نورهان ياسر لقاء مع كلا من ” هبة حمزة، مذيعة في التلفزيون المصري، و دكتورة سارة فوزي، أستاذة تصوير وإخراج في كلية الإعلام، ودكتورة نيفين الألفي “.

ويذكر أن حفل التخرج قد تضمن العديد من الفقرات ففي البداية ألقى د.طارق سعده نقيب الإعلاميين، كلمة أوضح من خلالها أن تحديات سوق العمل كانت بمثابة دافع قوي لطلاب إعلام لتطوير مهاراتهم، والتصدي لأى محاولات لإستغلال مواهبهم، كما أشاد أيضًا بأهمية التدريب في كلية الإعلام بشكل عام والمؤسسات الإعلامية في مرحلة التعليم، ودورها الفعال في تعزيز جانب المهارات المكتسبة لتنفيذ الإنتاج المصور عبر تقنية الفيديو.

كما صرح أ/محمد هلال رئيس قناة القاهرة عن بالغ سعادته لمشاركته الطلاب هذا اليوم، مضيفنا أن الطلاب قد عبروا عن جانبا متميزا من الابداع، وأن الأخطاء المهنية في تنفيذ بعض الأعمال المنتجة لا تقاس بحجم الإبداع والتميز في الإنتاج وكافة أعمال المونتاج والتصوير.

وكذلك ألقت الدكتورة مها الوزير المشرف العام علي تدريب الفيديو كلمة، أوضحت فيها عن بالغ سعادتها بإنتاج مشروعات الطلاب.

وبعد الإنتهاء من عرض المشاريع والذي قام بالتعقيب عليها الدكتورة هبة حمزة والمخرج أحمد عبد العليم قاسم، قامت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بتكريم ضيوف الكلية من خبراء ومحكمين ومشرفين على مشاريع التخرج، بالإضافة إلى تقديم دروع تكريم لضيوف الكلية المشاركين في تقديم ورش التدريب لطلاب القسم بالتعاون مع كلية الإعلام.

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