زياد اليماني ، نجم ساطع في سماء حراسة المرمي ، في مصر ..
كتب : ماهر بدر
كثيرة هي النجوم التي تتلألأ في سماء الموهبة ، في مصر ..
فقط ما عليك إلا أن تُمعن النظر ، وتتجرد من الشغف بمشاهير الأسماء ، لتبحث عن كنوز حقيقية ، مشكلتها الوحيدة ، أن الإعلام لا يلقي لها بالاً ، أو يُسلط عليها ضوءاً ..
عندئذٍ ستشعر أنك أمام مواهب حقيقية ، قد يندر وجودها في أي مكانٍ في الدنيا ..
وهذا تماماً ما شاهدناه في هذه الموهبة الفذة ، في حراسة المرمي ، في كرة القدم ، بمحافظة الإسماعيلية ، محافظة المواهب والأداء الممتع الرشيق ..
زياد عادل اليماني ، واختصاراً ، زياد اليماني ، حارس مرمي عملاق ، بناشئي نادي القناة ، ينتظر نتيجته في الثانوية العامة ، ليلتحق ، رغم تفوقه ، بكلية التربية الرياضية ، لتتناغم دراسته مع موهبته ، ويستطيع إكمال المسيرة ..
زياد ، يحمي عرينه ، بمهارة غير عادية ، وكأنك أمام بوفون ، أو أوليڤر كان ، أو نوير ، دون أدني مبالغة ..
يتحرك للكرة بذكاء ، يقترب من العبقرية ، يقرأُ في ثوانٍ معدودة ، ما يفكر فيه مهاجمو خصمه ، ويتخذ القرار في غمضة عين ..
دائماً ، وكما شاهدناه ، في مباريات كثيرة ، يُشعر فريقه بالطمأنينة ، والآخر بالقلق والخوف ..
في مرماه ، بجسمه المتناسق ، وطوله الفارع ، يتحرك برشاقة و بعقلانية شديدة ، ولا يتعامل كثيراً بالكلمات ، بل يوجه بعينيه الحادتين ، يوزع أدوار المدافعين ، وينبههم عند الضرورة ، ويرفع معنوياتهم ، ولا يلومهم علي أخطائهم ، حتي لا يزيد توترهم ..
سألنا أنفسنا ، كيف لهذا الشاب ، ذي الثمانية عشر عاماً ، بهذه الخبرات والمهارات ، وهل توارثها عند أحدٍ في عائلته ، فعرفنا أن أسرته جميعها ، إعلاميون ، ووالده ، أستاذ ومستشار للإعلام ، ورئيس سابق لإحدي القنوات التلفزيونية المهمة ، لكنه يهتم بالمحافظة علي لياقته ، والتدريب المستمر ، وصقل التدريب بدراسة مهارات وفنون حراسة المرمي ..