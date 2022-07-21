يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال

ب قلم: نجلاء شكوكو عبد الحميد

حدوته مثل بلدنا

كان زمان علي كل لسان حواديت كتيره عن كيد النسا، إنما مفيش حد قال ولا وصف كيد الرجال

و كيد الرجال في عالم الحب كتير يعجز عن وصفه الخيال

كان في زمان تاجر ذهب فنان، عارف بأحوال الذهب والماس، و في يوم دخل على محل الصائغ يشوف عينه من المجوهرات، و بدأوا الكلام على بيع جوهرة أعجب بها التاجر الفنان و لكن كان في المحل صورة امرأة جميلة مرسومة أعجب بها الصائغ الفنان و سأل صاحب المحل عنها فقال له إن فتى من الفتيان رسمها وكان يبيعها في سوق الحرير ب ٢٠ درهم. الصائغ لاحظ أن التاجر يتغزل في الصورة بشكل كبير و منبهر بها اشد الانبهار و لما كان الصايغ عاوز يبيع الجوهرة، قال للتاجر خذ الصورة هدية لو اشتريت الجوهرة. التاجر ماكانش مصدق نفسه واخد الصورة وطار على سوق الحرير و سأل عن الفنان اللي رسم الصورة والناس دلته علي الخان

كان خان فقير جدا و لقي الفنان شخص فقير و جسمه ضعيف جدا، سأله عن صاحبة الصورة وهل هي خيال ولا حقيقه لأنها كانت في غاية الجمال، الفنان حكاله القصة و عرف انها جارية الوالي. رجع التاجر بخيبه امل وزعلان… “جارية الوالي صعبه المنال” قال التاجر لنفسه. قرر التاجر السفر إلى قصر الوالي علشان يلاقي صاحبة الصورة. بعد سفر طويل، وصل في الليل إلى أبواب قصر الوالي و نام تحت شجرة وقام يفكر ازاي يدخل الحرملك. ملقاش حل غير انه راح نط السور ودخل على الحرملك والكل نايم وفجأه لقى صاحبة الصورة نايمة، دخل الغرفة فقامت خايفة وقالت له “مين؟ انت حرامي؟” قالها “انا اللي سحرتيه بجمالك” و وراها الصورة، سألته جبتها منين؟ حكالها القصة و قالها انا جاي من مصر علشان جمالك و من يوم ما شفت الصورة وانا متيم بيكي، سألها عن اسمها وعرف أن اسمها فرحة. هو مكانش خايف رغم أنها حذرته من الوالي و من الحراس وانه لازم يقطع الصورة… وفعلا قطع الصورة خوفا عليها بس كمان أصابها في ايديها بالغلط. بدأت تصرخ وتنادي على الحراس راح خاطف منها صندوق الذهب بتاعها وهرب من الحراس واختفي وساب فرحة من فرحتها محتارة

وراح التاجر يدور على النخاس وهو الشخص الذي يشتري ويبيع الجواري وقعد يسأل كتير لغاية ما عرف انها مغنيه الوالي المشهورة والمقربة اليه وانه صعب يبيعها ابدا. ابتدا التاجر في تنفيذ خطته الجهنمية، راح الصايغ للوالي ومعاه هدية قيمة، الوالي امره بالجلوس وسأله… “انت كنت نايم قدام القصر ليه؟” قال له انه كان بالقرب من بستان القصر فوجد إمرأة شعرها غريب و تبدوا من السحرة، فلما قرب منها ضربته بالكرباج فأصابها بالسكين فرمت صندوق ذهب وطارت مثل البومة ولاني رجل أمين اصريت أرجع الذهب ليك يا مولاي بعد ما شفت الختم على الصندوق. أمر الوالي الحراس بمعرفة صاحبة هذا الصندوق وفعلا عرفوا انه الصندوق الخاص بفرحة وكانت الصدمة كبيرة للوالي، انها المغنيه المفضله له، وأمر بإحضار فرحة وتأكد من كلام الصايغ لما شاف الجرح وأمر برميها في السجون وشكر الوالي التاجر علي هذا المعروف وطلب منه أن يلبي له أي طلب مقابل هذا المعروف

قال التاجر أن أبيه خبير في عالم السحر والسحرة فإن أعطاه الوالي هذه الساحرة سيقوم والده بفك السحر من جسدها وتتوب عن أذية الناس

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أمر الوالي بإحضار فرحة وتسليمها للتاجر الذي أخذها إلى مصر هي مندهشة من حيلة و ذكاء التاجر. رجعوا إلى مصر وتزوجوا وعاشوا في سعادة

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الحب أصله ياناس جبار ولا بيرحم بقلوب العاشقين

وقالوا كيد النسا جبار لكن بعد الحكاية دي كيد الرجال اكبر واقوي من كيد النسا واللي قالوا مسكين يلي تأمن لصنف النسا مسكين دول يتلفعوا بالعقارب ويتحزموا بالثعابين و كمان قالوا… يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال

ودي كانت حكايتنا النهارده من تراثنا الشعبي ولقاء جديد مع حكاية جديدة

والحب…