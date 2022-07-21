بالدليل.. كاف يمنح مانى جائزة الافضل افريقيا 2022 على حساب محمد صلاح
متابعة// دكتورة دعاء محمد
ينتظر السنغال ساديو مانى مهاجم بايرن ميونخ الالمانى الجديد التتويج بلقب افضل لاعب فى افريقيا 2022 خلال حفل «كاف» الذى يقام فى التاسعة من مساء اليوم الخميس بالمغرب.
واعلن مانى سفره إلى المغرب لحضور حفل جوائز الافضل فى الوقت الذى ظهر فيه صلاح صباح اليوم رفقه فريقه يغادر إلى المانيا لملاقاة لايبزيج وديا استعدادا للموسم الجديد، وهو ما يؤكد ان محمد صلاح تلقى اخطارًا من الكاف بعدم فوزه بالجائزة، والتى يقترب منها مانى بشكل كبير للفوز بها للمرة الثانية على التوالى ومعادلة رقم محمد صلاح.