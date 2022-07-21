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بالدليل.. كاف يمنح مانى جائزة الافضل افريقيا 2022 على حساب محمد صلاح

بالدليل.. كاف يمنح مانى جائزة الافضل افريقيا 2022 على حساب محمد صلاح

متابعة// دكتورة دعاء محمد

ينتظر السنغال ساديو مانى مهاجم بايرن ميونخ الالمانى الجديد التتويج بلقب افضل لاعب فى افريقيا 2022 خلال حفل «كاف» الذى يقام فى التاسعة من مساء اليوم الخميس بالمغرب.

واعلن مانى سفره إلى المغرب لحضور حفل جوائز الافضل فى الوقت الذى ظهر فيه صلاح صباح اليوم رفقه فريقه يغادر إلى المانيا لملاقاة لايبزيج وديا استعدادا للموسم الجديد، وهو ما يؤكد ان محمد صلاح تلقى اخطارًا من الكاف بعدم فوزه بالجائزة، والتى يقترب منها مانى بشكل كبير للفوز بها للمرة الثانية على التوالى ومعادلة رقم محمد صلاح.

مانى فى طريقه للمغرب
وفاز ساديو مانى بلقب افضل لاعب فى افريقيا خلال حفل الكاف الاخير والذى اقيم بالقاهرة، وسط غياب محمد صلاح عن الحفل لعدم فوزه بالجائزة.

صلاح رفقه زملائه فى ليفربول فى طريقهم لالمانيا
وقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا مع ليفربول على مستوى الارقام الفردية خلال الموسم المنقضى حيث فاز بوصافة الدورى الانجليزى خلف مان سيتى وصعد لنهائى دورى الابطال الاوروبى وفاز بلقب هداف الدورى الانجليزى، بالاضافة لصعودة لنهائى بطولة الامم الافريقية رفقة منتخب مصر والمباراة الفاصلة امام السنغال المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما فاز ساديو مانى مع منتخب بلاده بلقب بطولة الامم الافريقية على حساب منتخب مصر وصعد مع اسود التيرانجا لمونديال قطر، وهو ما رجح كفته على حساب محمد صلاح.

صلاح ومانى فى حفل الكاف
القوائم النهائية المرشحة للفوز بلقب الافضل فى حفل الكاف 2022
وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، أمس الإثنين، عن القوائم النهائية المختصرة للمرشحين لنيل جوائز «كاف» للأفضل في القارة السمراء.

وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وضمت القائمة أيضًا الثنائي السنغالي، ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي.

ومن جانبه، كشف «كاف» عن القائمة المختصرة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في بطولتي للأندية لعام 2022.

وضمت القائمة، ثلاثة أسماء، وهم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وزميله في الفريق، المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى أشرف داري، مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وجاء النادي الأهلي، ووصيف النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وبطل النسخة الماضية لكأس السوبر الإفريقي، على رأس المرشحين لنيل جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلا الكرة المغربية، الوداد البيضاوي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

منتخي مصر ينافس السنغال والكاميرون على لقب الافضل فى حفل الكاف
بينما جاء منتخب مصر، ضمن القائمة النهائية لأفضل منتخب وطني في القارة إلى جانب منتخبي السنغال والكاميرون.

وجاء البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على رأس المرشحين في القائمة النهائية، التي شملت أيضًا كل من أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، ووليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي.

وضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب شاب، كل من التونسي هانيبال مجبري لاعب مانشستر يونايتد، والإيفواري كريم كوناتي، اللاعب الحالي لفريق سالزبورج النمساوي، والسابق لآسيك ميموزا، والسنغالي بابي مطر سار، لاعب توتنهام الإنجليزي

وعلى صعيد جوائز السيدات، ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعبة في إفريقيا، كل من الكاميرونية أجارا نشوت نجويا، والنيجيرية أسايسات أوشوالا، والزامبية جريس تشاندا.

بينما شملت قائمة أفضل مدرب لفريق نسائي في إفريقيا، كل من الزامبي بروس موابي، وديزيريه إليس (المدير لفريق جنوب إفريقيا، وجيري تشابالالا، المدير الفني لسيدات ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والفرنسي رينالد بيدروس، المدير الفني لمنتخب سيدات المغرب.

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