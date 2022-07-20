محلل اقتصادي: طرح شركتي وطنية وصافي بالبورصة خطوة جيدة لإنعاش السوق

كتب: محمداسامة

وافق مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيداً للطرح بالبورصة.

وقال “محمود حبيش” المحلل الاقتصادي أن طرح شركتي صافي لتعبئة المياه الطبيعية، وشركة الوطنية للبترول يعد خطوة جيدة لإنعاش السوق، خاصة فى ظل الأحوال الصعبة التي مر بها السوق خلال عام 2020، وسط حالة من غياب الرؤية سيطرت على التعاملات واتجاهات المستثمرين.

وأوضح ” حبيش ” جاء الطرح عن رغبة الشركات في الاستفادة من القيد في سوق المال المصري والرغبة في زيادة هيكل المساهمين في الشركة و زيادة تمويل التوسع ومعدلات نمو الشركة.

وأشار أن طرح هذه الشركات يزيد ثقة المستثمرين فى السوق، مركزاً على أهمية استكمال خطة الحكومة لطرح بعض الشركات المملوكة لها، والتي كان من المخطط لها أن تتم خلال عام ٢٠١٩، لافتا إلى أن الموجة كوفيد 19 مازالت مؤثرة ومربكة لأسواق العالم.

كما استأنف أن تداعيات الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أسفرت عن رفع معدلات التضخم مما أجبر البنوك المركزية والفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة مما وفر حصن أمن لرؤوس الأموال لشراء الودائع والأوعية الادخارية عن الاستثمار في البورصة.

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يذكر أن وزارة التخطيط، ذكرت فى بيان سابق لها إنه سيتم طرحُ هذه الشركات للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحقق أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصَا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص في المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهمًا فيها والاستثمار في أسهمِها.

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