ضبط 44 قطعة سلاح ناري و81 قضية مخدرات خلال 24 ساعة بالمحافظات.
كتب/محمد شعراوي
كثفت ألاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
وتمكنت الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 44 قطعة سلاح نارى، 81 قضية مخدرات و131 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ 38569 حكما قضائيا متنوعا وشملت (107) أحكام جنائية، (10927) حكم حبس جزئى، (2379) حكم حبس مستأنف، (18516) حكم غرامة، (6640) مخالفة.
وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (19) متهما و(15) متهما من ممارسي أعمال البلطجة و(234) دراجة نارية مخالفة، (25857) مخالفة مرورية متنوعة وفحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية…
أسود مصر