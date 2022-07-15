القوى العاملة تتابع وصول جثامين العمال المصريين الذين توفوا في بالإمارات
متابعة / مرفت عبد القادر
القوي العاملة تتابع وصول ستة جثامين العمال المصريين ومستحقاتهم الذين توفوا في حادث مروري بالإمارات
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بالعاصمة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة بسرعة إنهاء إجراءات عودة ستة جثامين العمال المصريين وهما (رامي الوصيف إيهاب صالح ومحمود عبد الرحمن وأحمد على خاطر وأحمد ناصر وهبة وشريف ملهم و يوسف الحنفي) الذين لقى مصرعهم في حادث مروري خارج إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع القنصلية فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين
وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول
ووجه الوزير الملحق العمالي (حنان شاهين) رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وابلاغهم تعازيه وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين والحفاظ علي مستحقاتهم
وقال هيثم سعد الدين/ المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة / إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي( حنان شاهين ) أشارت فيه إلي أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة وانحراف المركبة التي كان يستقلها الأشخاص
الستة أثناء سيرها على طريق الإمارات الدائري باتجاه خارج إمارة رأس الخيمة لتصطدم بشاحنة نقل ثقيلة مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة السادس الذي توفى فور وصوله المستشفى .
وأضافت الملحق العمالي إلي أنه جار إنهاء إجراءات معاينة النيابة الحادث واستخراج شهادات الوفاة وذلك لانهاء اجراءات شحن الجثامين إلي مصر من خلال القنصلية العامة بدبي وسوف يتولى المكتب بحث مستحقاتهم طبقا لأوضاعهم وقانون العمل بعد الانتهاء من شحن الجثامين إلي مصر .
وأشارت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلي أن المصريين الستة الذين لقوا حتفهم في الحادث الأليم جمعهم من قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.