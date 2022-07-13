محافظ القليوبية يكشف عن تحريك أسعار تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار الوقود

محافظ القليوبية يكشف عن تحريك أسعار تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار الوقود

عقب تحريك أسعار المواد البترولية اليوم

الإعلان عن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية

محافظ القليوبية : حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف للتأكد من انتظام العمل والإلتزام بالتعريفة الجديدة…. غرامات للمخالفين ومتابعة ميدانية على مدار الساعة لتلقي الشكاوى

أصدر اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية قرار رقم (931) لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة ، وذلك علي إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 ، حيث أعلنت عن زيادرة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشاً للسولار والبنزين 80،90، 92 ، و100قرش للتر البنزين 95 .

وأفاد محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين

وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى

تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين .

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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