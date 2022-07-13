في ذكرى وفاته.. أبرز اللقطات في حياة عمر الشريف
متابعة// دكتورة دعاء محمد
عمر الشريف
عمر الشريف عمر الشريف مع باربرا سترايسند في فيلم Funny Girl
يصادف اليوم العاشر من يوليو ذكرى فاة الممثل الأسطوري عمر الشريف، الذي كان له دورًا عظيمًا في السينما المصرية والعالمية.
Funny Girl
يُعد أحد أفلامه الأكثر شهرة، Funny Girl، الذي خرج للنور عام (1968).
الجسر
وإلى جانب أدواره المُميزة، كان لدى «الشريف» اهتمامًا كبيرًا بلعب «الجسر»، لقد كان أيضًا خبيرًا في ذلك، وكان في الواقع واحدًا من أفضل 50 لاعبًا في لعبة الجسر، وكان لديه عمود منتظم للجسر في شيكاغو تريبيون.
مومو وإبراهيم
روى عمر الشريف قصة أشبه بقصته، في الوقت الذي تم فيه تكريم «الشريف»، على دوره في فيلمًا فرنسيًا خرج عام 2003 بعنوان «السيد إبراهيم»، ويحكي الفيلم قصة الشاب اليهودي مومو، الذي يصادق السيد إبراهيم المسلم.
تشي جيفارا
واحدًا من أكثر الأدوار شعبية لعمر الشريف، تجسيده لشخصية «تشي جيفارا» في عام 1969، ويتبع الفيلم قصة الأرجنتيني الثوري أرنستو تشي جيفارا، الذي ساعد فيدل كاسترو في نضاله ضد نظام باتيستا، ويظهر في الصورة بين شرطي لوس أنجلوس السابق رودي دياز، ولاعب كرة القدم السابق، وودي سترود.
أوسكار 1962
يظهر في الصورة التالية، موقعًا على صورة له في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 1962، حيث تم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم لورنس العرب.
كما حصل على جائزة جولدن جلوب، عن دوره في فيلم Doctor Zhivago عام 1966، ويظهر في الصورة محتفلًا مع سامانثا إيجر.
الأسد الوظيفي ٢٠١٦
فاز أيضًا بجائزة الأسد الوظيفي عام 2016، في مهرجان البندقية السينمائي، حيث تم تكريمه؛ لإنجاز حياته في السينما، وهذه الجائزة هي الأرقى التي تُمنح في البندقية.
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عمر في مباراة لوردز تافرنرز شي الخيرية للكريكيت
يظهر عمر الشريف في هذه الصورة يلعب لعبة الكريكيت في Lord’s Taverners Xi Charity Cricket.
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