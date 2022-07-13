تجاذب الارواح

كتبت// دكتورة دعاء محمد

‏فالأرواح لها قدرة على التخاطر و إدراك خبايا الأنفس و أثرها عميق بعمق تجاذب تلك الأرواح

فالقلب الطيب من الناس يحنّ إلى شكله

والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره ومن يشاكله

كل انسان له شبيه روحي يتناسب معه فكما أن هناك من يحبك بلا سبب

هناك أيضاً من يكرهك بلا سبب.. قد تُعجب روحك بروح إنسان آخر تحس بمشاعر لا تعرف لها تفسيراً ولا تجد لها أثراً

فقط سوف ترتسم على جبينك ابتسامة تعجُبّ وتحس بشعور يمازج قلبك وفرح يداعب وجدانك وقد تستغرب بأن جمع الله بينكما بموقف عجيب وغريب

هذه المواقف تجعل الإنسان يـتأمل ويـتفكر :

” الأرواح جـنـود مجـنـدة ما تـعـارف منهـا ائـتلـف ومـا تـنـافـر منهـا أخـتـلـف”

الحديث يشير إلى مسألة تآلف الأرواح التي تشابهت في الطباع والمزاج أو التركيب النفسي

عكس تلك الأرواح المختلفة في الطباع والأمزجة أو التركيبات النفسية المعقدة أن تجاذب الأرواح من أسمى وأرقى العلاقات الإنسانيه

لأن الوجوه والأشكال تتكرر أما الأرواح فلا تتكرر

فعالم الأرواح يتعدى الشكليات والماديات حيث التجانس في الطباع الباطنة والأخلاق الخفية يورث تجاذب الأرواح وهذا ما يسمى بالتخاطر العاطفي أو تجاذب الأرواح

أرواح التقت واتفقت واشتاقت ، يجمعها تجانس عجيب تساق لبعضها البعض

ويقول جبران خليل جبران :

‏”ما أجهل الناس الذين يتوهمون أن المحبة تأتي بالمعاشرة الطويلة ، ‏ إن المحبة الحقيقية هي ابنة التفاهم الروحي”

غالباً عندما تحب روحاً عابرة فتلك الروح تحب ما بداخلك وهذا هو مبدأ تجانس الأرواح مما يعني تدفق الحب بسهولة وانعقاده بلا تكلف أو مقدمات أن التوافق بين إنسان وآخر لا يكون بسبب توافق عمري ولاجنسي ولا لوني أوبطول العشرة ولا بالرفقة المستمرة ولكنها سر من أسرار التوافق الروحي

وإتحاد الأرواح في المفهوم الطاقي وتجاذبها هو توافق وتشابه في الهالات والذبذبة العالية والمرتفعة في فعندما يتناغم الفكر وتتعانق الارواح ‏تتحطم أمامها كل المفاهيم المادية ليخلق توافق روحاني حيث تأخذنا الأقدار لنتقابل مع ارواح ‏تتجانس معنا نحس بما يحسون ونستشعر ما يستشعرون وكأن هناك رابط بين احاسيسنا والطبيعية شاهدة من حولنا على التوافق والتنافر ففي الكيمياء هناك أيونات تتفاعل وتتجاذب

وهنا قد نتساءل :

كيف يقع الحب ؟

أن الحب الذي نتحدث عنه بين شخصين إنما هو أشبه بطاقة كامنة موجودة من ذي قبل و يتم تأجيل المشاعر إلى حين وصول اللحظة المادية التي تجمع الروحين بلقاء حاسم فيتم تلاقي الأرواح و‏تناغم الفكر وتجانس النبض ولذة النظر من هنا يمكن القول بأن علاقات الحب الناجحة المستمرة سببها تآلف الأرواح والعكس صحيح

في حياتنا أشخاص يعنون لنا الكثير والكثير مع أننا لم نخالطهم إلا فترة وجيزة عليه يكون هذا التعلق ليس ذنبا لأن تجاذب الأرواح أمر لا إرادي فالأرواح جنود مجندة ..

‏ نحن لا نحب حين نختار ولا نختار حين نحب إننا مع القضاء والقدر حين نولد وحين نحب وحين نموت ..

أنا أنت وأنت أنا

نحن لا نحب حين نختار ولا نختار حين نحب !!!!