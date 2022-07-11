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رامبو…مفاجأة الدوري السوداني

رامبو…مفاجأة الدوري السوداني

كتب -مسعد مجاهد

نبيل محمود” رامبو” نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وصاحب إنجاز صعود نادى الرجاء المطروحى للدورى الممتاز والمدير الفنى السابق لمنتخب السويس اقترب فعليا من تدريب أحد أندية القمه بالدوري السوداني بعد رحيله عن الفريق السويسي مؤخرا بسبب اختلاف فى وجهات النظر .

وحاليا تجرى مفاوضات جادة من جانب الفريق السوداني مع المدير الفنى المصرى نبيل محمود”رامبو”
بواسطة الوكلاء المعتمدين فى صفقات النادى السودانى لإنهاء الصفقه والإتفاق على بنود التعاقد حفاظا على حقوق الطرفين قبل الإبرام على العقد الرسمى بينهم .

الجدير بالذكر أن نبيل محمود تولى قياده نادى منتخب السويس بالمجموعة الثانية بدورى الممتاز “ب” الموسم المنتهى، وانهى مهمته فى هدوء تام بسبب إختلاف فى وجهات النظر مع بعض المسئولين فى مجلس الاداره ، والآن قرر “رامبو” أن يخوض تجربة التدريب خارج مصر تحديدا فى بلد شقيق عبر بوابة الدوري السوداني .

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني نبيل محمود عن جدية الخطوه القادمة والتجربه الاحترافيه من بوابة الدوري السوداني لكرة القدم مع جهاز فني مصري من بينهم الكابتن سامي فاروق المخطط البدني السابق لحكام مصر، وأحد أهم العلامات البارزه فى مجال كرة القدم مع الانديه والمنتخبات المصريه على مدار سنوات طويله.

رامبو قادم على استكمال مسيرة الانجازات لكن خارج الوطن خلال تجربتة الاحترافيه فى دورى القمه ببلد السودان الشقيق ،مكملا لنجاح وتاريخ المدربين المصريين الكبار فى الدورى السودانى كما فعلها من قبل حسام البدرى مدرب الأهلى ومنتخب مصر .

_كل التوفيق ل “رامبو” و فاروق والجهاز المعاون فى إستكمال مسيرة تدريب مصريه ناجحه فى الدورى السودانى .

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