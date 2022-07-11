رامبو…مفاجأة الدوري السوداني
كتب -مسعد مجاهد
نبيل محمود” رامبو” نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وصاحب إنجاز صعود نادى الرجاء المطروحى للدورى الممتاز والمدير الفنى السابق لمنتخب السويس اقترب فعليا من تدريب أحد أندية القمه بالدوري السوداني بعد رحيله عن الفريق السويسي مؤخرا بسبب اختلاف فى وجهات النظر .
وحاليا تجرى مفاوضات جادة من جانب الفريق السوداني مع المدير الفنى المصرى نبيل محمود”رامبو”
بواسطة الوكلاء المعتمدين فى صفقات النادى السودانى لإنهاء الصفقه والإتفاق على بنود التعاقد حفاظا على حقوق الطرفين قبل الإبرام على العقد الرسمى بينهم .