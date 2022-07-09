حوادثعاجل

تحطمت سيارته والسبب طفل بمغسلة سيارات ببنها .

تحطمت سيارته والسبب طفل بمغسلة سيارات ببنها .

متابعة- السيد يوسف

نشر أحد المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك باحدي مجموعات مدينه بنها بمحافظة القليوبية مجموعة من الصور لسيارتة وهي محطمة بسبب حادث وقع بطريق قرية ميت عاصم بنها ، مطالبا بالحفاظ على كافة الحقوق المدنية والجنائية ضد مرتكبي الحادث.

ذكر المواطن عصام دبور فى منشوره على صفحات الفيس بوك صباح اليوم السبت ٩يوليو الجاري ، أن فى حال ترك سيارتة بأحد مغاسل السيارات القاطنة بطريق ميت عاصم بنها قام أحد الأطفال بقيادتها على الطريق العام للهو بها دون علم مالكها ، مما ادي الي اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة وتحطم الجانب الأيمن للسيارة والزجاج الخلفي للسيارة وانقلابها .

وطالبت المواطن الاحتفاظ بكافة حقوقه المادية والجنائية ضد أهلية مرتكبي الحادث وصاحب المغسلة ، محذرا المواطنين قائدي و مالكي السيارات بعدم ترك سيارتهم بمراكز العناية للسيارات لتكون عرضة للعبث والاتلاف.

Post Views: 169
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل| العثور على جثة شاب بكفرشكر

عاجل| العثور على جثة شاب بكفرشكر

منذ 17 ساعة
Photo of مجرد أوهام

مجرد أوهام

منذ 23 ساعة
Photo of قلوب محبه

قلوب محبه

منذ 23 ساعة
Photo of مشكله من مشاكل الطرق

مشكله من مشاكل الطرق

منذ 23 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!