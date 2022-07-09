تحطمت سيارته والسبب طفل بمغسلة سيارات ببنها .
متابعة- السيد يوسف
نشر أحد المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك باحدي مجموعات مدينه بنها بمحافظة القليوبية مجموعة من الصور لسيارتة وهي محطمة بسبب حادث وقع بطريق قرية ميت عاصم بنها ، مطالبا بالحفاظ على كافة الحقوق المدنية والجنائية ضد مرتكبي الحادث.
ذكر المواطن عصام دبور فى منشوره على صفحات الفيس بوك صباح اليوم السبت ٩يوليو الجاري ، أن فى حال ترك سيارتة بأحد مغاسل السيارات القاطنة بطريق ميت عاصم بنها قام أحد الأطفال بقيادتها على الطريق العام للهو بها دون علم مالكها ، مما ادي الي اصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة وتحطم الجانب الأيمن للسيارة والزجاج الخلفي للسيارة وانقلابها .
وطالبت المواطن الاحتفاظ بكافة حقوقه المادية والجنائية ضد أهلية مرتكبي الحادث وصاحب المغسلة ، محذرا المواطنين قائدي و مالكي السيارات بعدم ترك سيارتهم بمراكز العناية للسيارات لتكون عرضة للعبث والاتلاف.