البغاء الفكري

بقلم: الدكتور/ عبدالرحمن موسى

بدايةً إنِّ مجتمعاً لا ينتبه إلى أهمية الفكر والثقافة هو مجتمعٌ هشٌّ مهدّدٌ بالاندثار، أحادي الفكر لا يؤمن بلغةِ الحوار، ويعيش في قلعةٍ معزولةٍ يكسوها ضباب ويحيطها جدار.

ولن تجد فيه تجددٌ ولا تنوعٌ ولا إعمار.

وهذا المجتمع لا محالة سينهار لأنه على جرفٍ هار، وأيَّ مجتمعٍ لا يستجيب إلى سنن التطوّر وآداب التحضُّر حتماً سيفتقد دعائم التنمية وركائز البناء، وينزلق إلى مستنقعات البغاء.

والبغاء ليس قاصراً على ممارسة الرذيلة مقابل أجر ماديّ.

بل هو كلُّ استئجار أو تقديم خدمات بمقابل مادي أو معنوي أو ضمني، يخالف تعاليم ديننا الحنيف، ويحطُّ من قيَم المجتمع، ويدني من مكانته، ويشوِّه أفكاره، ويضعف بنيانه.

ويسمى بغاءاً فكرياً وانحلالاً ثقافياً

• حينما لا تجد الفكرة النافعة، والعقول النابغة، رواجاً لها في مجتمعاتنا، ويتم محاربتها لأهدافٍ شخصية والتحذير منها بإعلانات ممولة، ودعايات منوّعة (بغاء فكري وثقافي)

• حينما نسمع (بغبغةً موحّدة) وإقحاماً عشوائيّاً لدعم شخص أو فكرة أو منهج أو منتجٍ معين يخالف الفطرة السليمة (بغاء فكري وثقافي)

• حينما تمتلىء الأبصار والأسماع بكل سيىء ووضّاع، و يغيب الفن الحقيقي والإبداع، ويتصدر المشهد توافه الشخصيات، وجهلة المجتمعات، وتُنشر مقالاتهم، وتُحلل آراؤهم، وتذاع حفلاتهم، وتتصدّر تصريحاتهم (بغاء فكير وثقافي)

• حينما تكون صاحبة التعري هي فاكهة التحلِّي، والأكثر تمايلاًهي الأوسع تعاملاً، والأعلى تنازلاً هي الأكثر تفاعلاً. (بغاء فكري وثقافي)

• حينما يأمر بالمعروف الخطباء والوعّاظ، ويأتون المنكر ويبررون له ويجملونه ويخدعون به الغير (بغاء فكري وثقافي)

• حينما تستاء سيدةً من الهجوم على ابنتها والتي سجدت شكراً لله وهي شبه عارية، ونسمع من يقول “بدلًا من الكلام عن الحجاب شجعوها وباركوا لها وحفزوها على الاستمرار، فلقد مللنا من الكلام عن عورة المرأة وحجاب المرأة” (بغاء فكري وثقافي)

• حينما تضطر فتاة إلى خلع ملابسها وتعرية جسدها والاشتراك في مسابقة تشترط عليها ذلك؟ ولا ندري ما وجه الاضطرار؟ ونجد من يتعاطف مع تعرية جسدها أمام شاشات التلفاز وعلى مرأى من العالم بحجة أنها رياضة (بغاء فكري وثقافي)

• حينما تُسأل إحدى الممثلاث هل تقبلين أن تقبِّل (تباس) ابنتك من الغريب وتجيب بكل جرأة وإيه يعني ما المانع (هو البوس حرام ياجماعة ولا إيه) (بغاء فكري وثقافي)

وأقول بعد هذا الإسهاب أنه معلومٌ من الدين بالضرورة أن كل بن آدم خطّاء وخير الخطائين التوابون، لكن لا بدّ أولاً من الوقوف على الخطأ ومراجعته ومحاسبة النفس عليه والتوبة منه، وألا نقدِّم الأسباب الدنيوية البحتة على طاعة الله وأوامره .

فالشيطان متخصص في تسمية الأشياء بغير اسمها، فيسمي ذلك:

“الإنجاز العظيم” “الرقم القياسي” “الميدالية الذهبية” “نمبر ون ” “معبودة الجماهير”

وقد تكون هذه المسميات ذات قيمة وفخر حقيقي وتشجيعٌ معنوي بشرط ألا تخالف الآداب العامة للمجتمعات.

ومع ذلك فهذه الألقاب لا تشفع لصاحبها يوم يقوم الأشهاد، عندما يُسأل عن الضريبة التي دفعها لأجل الحصول عليها.

وأخيراً: إن مواجهة البغاء الفكري والثقافي بالعقل والمنطق والدليل يجب أن يحظى بعناية المفكرين والكتّاب والمصلحين والمثقفين

يا أيها الفجر كم لي فيك من أمل

أرى برؤيتــــه مــاضٍ أضعناه

أيها الشيخ أخبرني ما بال أُمتنا

قد ضيعت مجدنا حتى نسيناه

بالله أخبرنـــي ما بال مسجدنا

قفر وما هكذا يوماً عهـــدناه

ما الذي جرى فـــــــــي بلدي

وأين قدوتنا هل حقــاً فقدناه

وما أُبرِئ نفسي إننا بشــــــر

نعشُ إلى الله أحياناً وننســـاه

تاريخنا مُشرق يُهدي مواعظه

هلاّ على عجــــــل يوماً قرأناه

قل لي بربك أســــباب محنتنا

فربما مجدنا الماضي أعدناه

فأطرق الشيخ حيناً ثم عاوده

حنينه فارتوى بالدمع لحــياه

وقال قولة حق لا نظـــير لها

الله ضيَّعنــــا لمَّا أضعنــاه

الله ضيَّعنــــا لمَّا أضعنــاه