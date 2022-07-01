تفاصيل صادمة فى مقتل أم على يد نجلها بكفر شكر
كتب_ السيد يوسف
شهدت منطقة كفر شكر حادثا ماساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد نجلها بسبب السكن وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى امرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم .
تلقي اللواء غالب مصطفي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفرشكر بحدوث جريمة قتل بزمام قرية برقطا بدائرة كفرشكر ، والذي أمر بضرورة تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث والقبض على الجناه وتقديمهم للعدالة .
حيث تم اخطار اللواء محمد عنانى مدير إدارة البحث الجنائي بالواقعة وتم تشكل فريق بحث قاده الرائد طه حسين رئيس مباحث مركز كفر شكر وتبين بأن الجثة لسيدة تدعي ” فاطمة ع ا ” تبلغ من العمر ٤٣ عاما ربة منزل مقيمة بمنزلها بقرية برقطا التابعة لمركز ومدينة كفرشكر ، حيث لقت حتفها على يد نجلها ويدعي ” محمود ص ع س ” ٢٣ عاما عاطل ومقيم بمنزل جدته أم والده .
وكشفت التحريات الأولية بأن المتهم سيئ السمعة وعاطل ومقيم مع وجدته بعيدا عن أمه المجني عليها وأنه دائم التعدي عليها بالضرب من أجل الحصول على المال لشراء لذاته.
و أكدت بعض الجيران للمجني عليها أن سبب الخلافات الأسرية فيما بينهم سبب انفصال الوالد عن المنزل وعن زوجته دون طلاق و تزوجه من أخري وترك الابن والزوجه دون تحمل مسؤولية ، وذكرت أحدي الجيران للمجني عليها أن الأم المجني عليها تركت منزلها الرئيسي هربا من بطش ام زوجها وابنها ، وباتت تسكن فى منزل آخر تملكه بجانب أشقائها ولكن لم تسلم من ابنها المتهم وكل يوم يتعدي عليها بالضرب المبرح ، واليوم قام الابن المتهم بالتعدي على أمه كالعادة من أجل الحصول على المال ولكن هذه المرة بالسكين والذي طعنها فى الجانب الأيسر من البطن وتوفيت على اثار الطعنة .
وتمت مناظرة الجثة من قبل فريق البحث الجنائي بمركز شرطة كفرشكر وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة وجاري مناظرة الجثة من قبل النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.
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