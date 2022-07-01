الاحتفال بذكرى 30يونيو
قلمي/ منى فتحي حامد _ مصر
احتفالاً بالذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو
بمحافظ الدقهلية، أقيمت الاحتفالية بمسرح قصر ثقافة المنصورة..
شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احتفالاً بذكرى ثورة يونيو بمشاركة فرقة الموسيقى العربية المتلألئة بمطربين ومطربات تغنوا باجمل الأغنيات الوطنية والقومية المعبرة عن تلك المناسبة ثم لفرقة الفنون الشعبية وعرض تنوره ..
حضر الاحتفالية العديد من قامات محافظة الدقهلية ومنهم وكيل الوزارة سابقا أ.ممدوح العدل، د.سامح ابو النيل، الأديبة والكاتبة منى فتحي حامد، الإعلامي أ.جمال الصائغ وغيرهم الكثير من الشخصيات المتألقة مجتمعيا وثقافيا و فنيا..