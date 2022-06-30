عاجلمحافظات

حماة الوطن يحتفلون بذكرى ٣٠ يونيو بأحتفالية محافظة البحيرة

حماة الوطن يحتفلون بذكرى ٣٠ يونيو بأحتفالية محافظة البحيرة

كتب : وائل عباس

أقام حزب ” حماة الوطن ” أحتفالية شكرا سياده الرئيس …٣٠ يونيو ارادة شعب ؛ بمحافظة // البحيرة . تحت رعاية الفريق/ جلال هريدي . رئيس حزب حماة الوطن واللواء/ احمد العوضي … النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ؛ و اللواء // طارق نصير – أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ ؛ و الدكتور // احمد العطيفي – أمين عام التنظيم بالحزب وأعضاء رئاسه الحزب . وحضور اللواء/ هشام امنة مخافظ البحيرة.

وبتنظيم قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن برئاسة اللواء/طارق بركات . رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن
د. // رجائي عزت..مساعد رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماه الوطن
. وا/ محمد على . مساعد رئيس قطاع شمال وغرب . د/ فضل الله سلطح . الأمين العام لأمانهةالحزب بالبحيرة .

ومستشاربن رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن اللواء / سعيد زيدان مساعد وزير الداخلية السابق واللواء دكتور/ وليد غازى مساعد وزير الداخلية السابق ا/ حسام منور لحوتى ومهندس/ عمر هاشم . والاعلاميه كبير مذيعات التلفزيون ا/ منال فاروق . ا.فتحى جمال ( الصافى)
د/ نسرين فوزى ا/ عثمان الخرص ا/ عمرو بلال ا/ هاشم وجدى .ا/ احمد سمير.

وحضور الشخصيات العامة والفنانين والمطربين النجم/ احمد شيبه . والنجم / احمد جمال . وفرقة أنغام الشباب والنجمات .. نهال عنبر ؛ وأمل رزق ؛ وندى بسيونى .
ونجمه ذا فويس // اشرقت احمد . وزياد أحمد ؛ نجم الدوم ووالدهم الملحن/ احمد سعد . والصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية المختلفه .

Post Views: 35
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of الجالية المصرية بفرنسا تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الجالية المصرية بفرنسا تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

منذ 7 ساعات
Photo of عامل يذبح جاره ويشعل النيران في الجثة بالسيدة زينب في القاهرة.

عامل يذبح جاره ويشعل النيران في الجثة بالسيدة زينب في القاهرة.

منذ 7 ساعات
Photo of صورة مشوار اغنية في منتدى غسان كنفاني الثقافي بحمص

صورة مشوار اغنية في منتدى غسان كنفاني الثقافي بحمص

منذ 7 ساعات
Photo of لا تصدقوا ما كل يقال

لا تصدقوا ما كل يقال

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!