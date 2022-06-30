حماة الوطن يحتفلون بذكرى ٣٠ يونيو بأحتفالية محافظة البحيرة

كتب : وائل عباس

أقام حزب ” حماة الوطن ” أحتفالية شكرا سياده الرئيس …٣٠ يونيو ارادة شعب ؛ بمحافظة // البحيرة . تحت رعاية الفريق/ جلال هريدي . رئيس حزب حماة الوطن واللواء/ احمد العوضي … النائب الاول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب ؛ و اللواء // طارق نصير – أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ ؛ و الدكتور // احمد العطيفي – أمين عام التنظيم بالحزب وأعضاء رئاسه الحزب . وحضور اللواء/ هشام امنة مخافظ البحيرة.

وبتنظيم قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن برئاسة اللواء/طارق بركات . رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن

د. // رجائي عزت..مساعد رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماه الوطن

. وا/ محمد على . مساعد رئيس قطاع شمال وغرب . د/ فضل الله سلطح . الأمين العام لأمانهةالحزب بالبحيرة .

ومستشاربن رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن اللواء / سعيد زيدان مساعد وزير الداخلية السابق واللواء دكتور/ وليد غازى مساعد وزير الداخلية السابق ا/ حسام منور لحوتى ومهندس/ عمر هاشم . والاعلاميه كبير مذيعات التلفزيون ا/ منال فاروق . ا.فتحى جمال ( الصافى)

د/ نسرين فوزى ا/ عثمان الخرص ا/ عمرو بلال ا/ هاشم وجدى .ا/ احمد سمير.

وحضور الشخصيات العامة والفنانين والمطربين النجم/ احمد شيبه . والنجم / احمد جمال . وفرقة أنغام الشباب والنجمات .. نهال عنبر ؛ وأمل رزق ؛ وندى بسيونى .

ونجمه ذا فويس // اشرقت احمد . وزياد أحمد ؛ نجم الدوم ووالدهم الملحن/ احمد سعد . والصحفيين والإعلاميين من القنوات الفضائية المختلفه .