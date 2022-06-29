متى يبدأ وقت التكبير في ذي الحجة وما هي أنواعه وصيغه؟

كتب حاتم الورداني علام

التكبير في عشر ذي الحجة من الأعمال والعبادات العظيمة، فيستحب للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من التكبير لله عزوجل، ورفع الصوت بذلك .

قال الله تعالى:

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) [الحج:28]،

والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.

قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ)؛

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.

أنواع التكبير

1/ تكبير مطلق:

وهو يبدأ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى عصر ثالث أيام التشريق.

2/ تكبير مقيد:

ويبدأ من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر ثالث أيام التشريق على الصحيح، وهو مقيد بأدبار الصلوات المكتوبة،

قال القاضي أبو يعلى:( التكبير في الأضحى مطلق ومقيد، فالمقيد: عقيب الصلوات، والمطلق: في كل حال، في الأسواق وفي كل زمان) المغني(2/225)

صيغ التكبير

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير، وإنما ثبت عن صحابته رضي الله عنهم في ذلك عدة صيغ منها:

الصيغة الأولى

قول:(الله أكبر الله أكبر الله اكبر كبيرا) وهذه الصفة ثابتة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخرجها البيهقي في السنن الكبرى(3/316)، وصحح الحافظ ابن حجر سندها كما في الفتح(2/462).

الصيغة الثانية

قول:(الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد) وهذه الصفة ثابتة عن ابن مسعود رضي الله عنه ، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه(5633)، وهي الصفة المشهورة والمعمول بها في زماننا.

الصيغة الثالثة

قول:( اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبيراً، اللَّهُ أَكْبَرُ وأجَلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وللَّهِ الحمدُ) وهذه الصفة ثابتة عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه(5646).

أسأل الله لي ولكم مغفرة الذنوب و السعادة في الدارين