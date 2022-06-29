متى يبدأ وقت التكبير في ذي الحجة وما هي أنواعه وصيغه؟
كتب حاتم الورداني علام
التكبير في عشر ذي الحجة من الأعمال والعبادات العظيمة، فيستحب للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من التكبير لله عزوجل، ورفع الصوت بذلك .
قال الله تعالى:
(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) [الحج:28]،
والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم.
قال ابن عباس – رضي الله عنهما -:( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَالأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ)؛
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.
أنواع التكبير
1/ تكبير مطلق:
وهو يبدأ من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى عصر ثالث أيام التشريق.
2/ تكبير مقيد: