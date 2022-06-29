الهجان يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية فى عدد من قرى المحافظة

الهجان يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية فى عدد من قرى المحافظة

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بقرية القلج بنطاق مدينة الخانكة

الهجان: تمكنا من إزالة (١٧) حالة تعدي بمساحة (٥٨٣٠م)

ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فوراً.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها عبد الحميد الهجان/محافظ القليوبية لإزالة التعديات بالبناء المخالف بحوض التيل قرية القلج بنطاق مدينة الخانكة، وبحضور كلاً من اللواء/ عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء/ أحمد عبد الرحمن مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد/شريف

الدخاخني مأمور مركز ومدينة الخانكة ، والأستاذ/ مجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة ، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية والزراعة بالمدينة.

وتمكنت الحملة من إزالة (١٧) حالة بمساحة (٥٨٣٠متر) تم رصد بعضهم من قبل المتغيرات المكانية ، والبعض الآخر بالرصد الميداني، وتنوعت المخالفات ما بين ( مباني مسلحات أسقف وحوائط وعمدان، ومباني بالطوب السويسي، وجاملونات لمخازن وورش وتشوين، وأسوار سويسي )، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومدينة الخانكة .

وشدد ” الهجان” على تكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميداني والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، خاصة خلال فترة الإجازات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين

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مؤكداً إستمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظه، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله و المواطنين .

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