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مصرع طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة

مصرع طالبة على يد زميلها أمام جامعة المنصورة

كتبت – شريهان شكري:

لقيت “نيرة أ أ”، طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، مصرعها، بعد قيام “م.ع.م”، ٢١ عاما، زميلها، بتوجيه لها طعنات نافذة بالصدر، وذبحها، بإستخدام سلاح أبيض “سكين” أمام بوابة الجامعة، اليوم الاثنين.

وتلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة المنصورة، بقيام أحد الطلاب بإنهاء حياة زميلته بعد طعنها بسكين في الرقبة، وأنتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث،وتم نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى الدولي، ونقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بعد محاولات الأهالي الفتك به.

وبسؤال شهود العيان أكدوا، أنه أثناء وصول أتوبيس قادم من مدينة المحلة، وعقب نزول الطلاب للدخول وأداء امتحانات نهاية العام، قام أحد الطلاب بإشهار سلاح أبيض “سكين” وطعن زميلته بها وذبحها، وسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وقام عدد من المتواجدين أمام بوابة الجامعة، بالإمساك وضبط الطالب والسلاح المستخدم بالحادث.

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