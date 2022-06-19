البحر الاحمر.

٢٨٣٦ طالبا وطالبة سيؤدون إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالبحر الأحمرللعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بدءاً من الغد

البحر الاحمر/ أيمن بحر

أكد السيد الأستاذ هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر

أن طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة والبالغ عددهم ٢٨٣٦طالبا وطالبة

سيؤدون ‏إمتحان نهاية العام الدراسى 2021 – 2022 فى المواد خارج المجموع إعتبارا من الغد الإثنين

الموافق 20 يونيو الجارى من خلال ١٣ لجنة إمتحانية.‏

وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم البحر الأحمر قد قام بتجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب

حيث تم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية

لافتاً إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والإسعاف

هذا وقد أوضح السيد وكيل التعليم أن إجمالى عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة هو ٢٨٣٦ طالب وطالبة

موزعين على ١٣ لجنة كالآتي

مدينة غارب عدد ١ لجنة

مدينة سفاجا عدد ٢ لجنة

مدينة الغردقة عدد ٦ لجنة

مدينة القصير عدد ١ لجنة

مدينة الشلاتين عدد ١ لجنة

مدينة حلايب عدد ١ لجنة

مدينة مرسي علم عدد ١ لجنة

وقد أكد سيادته أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية

وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم وعلى مدار الساعة مع رؤساء اللجان

لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى مشكلات أو طوارئ من شأنها أن تخل بالعملية الإمتحانية

وقد أشار السيد وكيل الوزارة أن تعليم البحر الأحمر قد قام بتجهيز الإستراحات تجهيزاً يليق بالمعلم

و توزيعها بعناية لتخدم النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية ‏بالمحافظة.‏

وناشد سيادته الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة

بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة

مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت)

مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية

متمنيا لكل الطلاب النجاح والتفوق