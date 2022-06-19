محافظ القليوبية يشهد مراسم حفل تجليس نيافة الانبا/نوفير اسقفا لمطرانية شبين القناطر وتوابعها
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم مراسم حفل تجليس نيافة الانبا/نوفير أسقفا لمطرانية شبين القناطر وتوابعها خلفا للأنبا بطرس المتنيح وذلك بمقر مطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة وذلك بحضور الانبا مرقس النائب البابوي ومطران شبرا الخيمة وتوابعها ونيافة الانبا مكسيموس اسقف بنها وتوابعها والدكتور/جمال سوسة رئيس جامعة بنها واللواء/غالب مصطفي مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليويبة و الدكتورة/ايمان ريان والدكتور/سمير حماد نائبي المحافظ والسادة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والاستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والاستاذ مجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية والشعبية بالمحافظة ولفيف من الاباء الاساقفة والكهنة.
وقدم محافظ القليوبية التهنئة لنيافة الانبا نوفير اسقف شبين القناطر وتوابعها، كما تقدم الهجان بخالص التهاني لابناء شبين القناطر وتوابعها لاختيار أسقف وراعي لهم داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكدا على روابط الصلة والأخوة التى تجمع بين الأخوة المسيحيين والمسلمين، و الوحدة الوطنية بين أبناء مصر والتى تساهم فى تحقيق الرخاء والتنمية والاستقرار على كافة الأصعدة.
كان قد سيم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ، نيافة الأنبا نوفير الذى كان يخدم خدمة مباركة لمدة 16 عاما فى دير موسي النبي بجنوب سيناء ، أسقفًا على كرسي إيبارشية شبين القناطر وتوابعها ،خلفا للأنبا بطرس المتنيح جاء ذلك خلال عشية سيامة وتجليس العشرة أساقفة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بكاتدرائية ” ميلاد المسيح ” بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس فى بداية شهر يونيو االحالى