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تعيين نفين أبوالمعاطى مساعدا لرئيس الحزب ونائب لرئيس قطاع المرأه
تعيين نفين أبوالمعاطى مساعدا لرئيس الحزب ونائب لرئيس قطاع المرأه
كتبه/ابراهيم عيسى
ما زال حزب التحرير المصري ينجح في انتقاء الكوادر الشابه التي تتقلد المناصب فيه وإن دل هذا فإنه يدل علي الثقة القوية في الحزب وفي كوادره حيث كان آخر إضافة للحزب الا وهي الدكتوره نيفين ابو المعاطي التي تعد من الكوادر القوية في محافظتها وفي مجال عملها ومن هنا :
أصدر الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس الحزب قرار اليوم بتعين الدكتوره نفين ابوالمعاطى مساعدالرئيس الحزب وعضوالهيئه العليا كما عينتها الدكتوره امل مطر رئيس قطاع ألمرأه نائبا لرئيس القطاع أيضا وبالإضافة إلى موقعها التنظيمى بالحزب نظرا لخبرتها .
صرخت مطر أن ابوالمعاطى تعتبر إضافه مميزه وقويه وصاحبة تاريخ كبير فى المجال السياسي ووجودها ضمن قيادات القطاع سيساعد كثيرا فى تنفيذ خطة العمل القادمه التى يتم إعدادها لتجهيز كوادر نسائيه قويه قادره على خوض الانتخابات البرلمانيه المقبله وكذلك المحليات وتنفيذا لتعليمات رئيس الحزب الذى دائما يشير على ضرورة دعم عنصر الشباب وخاصة المرأه الشابه فوجدنا فيها ألجمع بين الشباب والخبره وقالت مطر بأننا أيضا نرحب بها فى المجلس العلمى للحزب والذى يضم كافة الحاصلين على الدكتوراه من قيادات الحزب والذى رحب بها الاستاذ الدكتور محمود عويضه رئيس المجلس وصرح قائلا بأن ابو المعاطى إضافه قويه للمجلس العلمى وسوف نستفيد من وجودها بالفعل وخاصة فى مجالين الاداره المحليه والاجتماع السياسي .
نفين ابو المعاطى فى سطور